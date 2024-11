Suurem osa sakslasi pooldab erakorralisi valimisi

65 protsenti sakslasi pooldab Saksamaa valitsusliidu erakorralist usaldushääletust ning 59 protsenti peab õigeks praeguse "valgusfoori" koalitsiooni (SPD, rohelised, FDP) lõppemist.

Kui valimised toimuks praegu, võidaks need kindlalt opositsiooniline Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU), mida toetab 34 protsenti valijatest.

Saksamaa kantsler Olaf Scholzi juhitud Sotsiaaldemokraatliku Parteid (SPD) toetab 16 protsenti valijatest, mida on kaks protsenti vähem kui parempopulistlikku AfD-d.

Saksamaa opositsiooni juhtpartei, kristlike demokraatide liider Friedrich Merz suurendas neljapäeval survet Scolzile, nõudes, et ühest koalitsioonipartnerist ilma jäänud valitsusjuht korraldaks usaldushääletuse kohe, mitte ei lükkaks seda jaanuarisse.

Scholz lükkas aga Merzi nõudmise tagasi.

Scholz põhjendas sellist ajakava sellega, et soovib olulised seadused aasta lõpuks paika saada ja palus liidult koostööd. Merz tõi omakorda välja, et Scholzil on pärast usaldushääletust aega veel 21 päeva, et Bundestag laiali saata.

Scholz vallandas kolmapäeval oma rahandusministri, Vabade Demokraatide Partei (FDP) liidri Christian Lindneri pärast nädalaid kestnud vaidlusi valitsuse tulevase majandussuuna üle. Seejärel lahkusid valitsusest ka teised FDP liikmed: transpordi-, justiits- ja haridusminister ning valitsus muutus vähemusvalitsuseks, kuna sellesse jäid ainult sotsiaaldemokraadid ja rohelised.

Scholz põhjendas kolmapäeval oma otsust rahandusminister vallandada sellega, et too seadis tema koalitsiooni kokkuvarisemisohtu.

Scholz lisas, et 15. jaanuaril 2025 toimub tema valitsuse usaldushääletus.