Kaju: tähtis on, kellest saab Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunik

Liitlaste jaoks uues Donald Trumpi administratsioonis olulisimad rahvusliku julgeoleku nõuniku ning välis- ja kaitseministri ametikohad, mis on veel täitmata, kuigi kandidaate jagub. USA analüütiku Andreas Kaju sõnul on kõige olulisem Trumpi rahvusliku julgeoleku meeskond.

Värskelt valitud USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni välisministri kohale kaalutakse mitut inimest. Neist üks on endine luurejuht ja USA suursaadik Saksamaal Richard Grenell. Temast on viimasel ajal saanud Trumpi peamine välispoliitikanõunik, kes osales septembris ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga peetud kohtumisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Grenellil võib tekkida raskusi kongressi kuulamisel, kust võivad lihtsamini läbi minna samuti välisministriks pakutud senaatorid Bill Hagerty ja Marco Rubio.

Kaitseminstri puhul on peamiselt räägitud endisest eriväelasest ja praegusest esindajatekoja liikmest Mike Waltzist.

"Trumpi ümber on inimesed, kes usuvad tema plaanidesse ja mõistavad, et tal on selge mandaat," sõnas Waltz.

USA analüütik Andreas Kaju ütles, et kõige olulisem on Trumpi rahvusliku julgeoleku meeskond. "President Trumpi ajal kindlasti süveneb see trend, mida oleme viimased 15 aastat Ameerikas näinud, et tegelikult kogu julgeolekupoliitika kujundamine tehakse Valgest majast," lausus Kaju.

Poliitikasuund sõltub aga sellest, kellest saab rahvusliku julgeoleku nõunik. Üks tõsisemaid kandidaate on praegu Trumpi eelmises administratsioonis sama ametit pidanud Robert O'Brien, kelle välispoliitikat on pigem nimetatud Reaganlikuks.

"Selline rahvusliku julgeoleku meeskond soovitaks Venemaad rohkem sõjaliselt survestada, et jõuda sõja lõpetamiseni. Samas on võimalik teine stsenaarium,

mille järgi Trump ei vali neid, vaid hoopis inimesi, kes on lähemal (asepresident) JD Vance'i vaadetele," rääkis Stanfordi Ülikooli professor Niall Ferguson.

See pool pole Fergusoni arvates eriti huvitatud Ukraina abistamisest ja toetab pigem isolatsionismi. Seni on Trump otsustanud Reaganliku välispoliitika toetajad ja neokonservatiivid uuest administratsioonist välja jätta, mille ilmekamateks näideteks on tema endine ÜRO suursaadik Nikki Haley ja välisminister Mike Pompeo. Kaju sõnul on kõigest olulisem aga lojaalsus.

"See on ka loogiline muidugi, arvestades mis esimesel ametiajal juhtus, vähemalt tema vaatenurgast. Sellel on ka teine tähendus, et ei ole väga oluline tingimata, mida need inimesed on mõelnud enne või eelmistes administratsioonides osaledes Ameerika välispoliitika või prioriteetide kohta, nad lähevad sinna ellu viima president Trumpi poliitikat," ütles Kaju.

Trump on juba teada andnud kahe olulise ametikoha täitmisest. ÜRO suursaadiku kohale pakkus ta praegust esindajatekoja liiget Elise Stefanikut. Administratsiooni oluliseks piiriametnikus saab aga Tom Homan.