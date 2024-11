Politico: Ukraina hingab pärast Trumpi meeskonna selgumist kergendatult

Politico sõnul järgivad mõlemad seadusandjad Trumpi välispoliitilist doktriini America first (Ameerika kõigepealt), kuid on siiski "karmid pistrikud", kui rääkida USA lähenemisest sellistele vastastele nagu Hiina, Iraan ja Venemaa. Samuti on nende vaated kaugel Vabariikliku Partei isolatsionistlikust tiivast, mis püüab Ukrainat või NATO-t hüljata.

Kui Rubio ja Waltz ka takistasid hääletust varasemate Ukraina-abipakettide kinnitamiseks, siis mitte seetõttu, et nad poleks toetanud Ukraina võitlust Venemaa vastu, vaid seetõttu, et nende arvates ei kuluta USA valitsus piisavalt lõunapiiri kaitsmiseks, lisas Politico.

Waltz on varem isegi soovitanud tühistada USA piirangud Ukrainale antud kaugmaarelvade kasutamisele, mis ei ole seni lubanud nendega rünnata Venemaa sügavuses asuvaid sihtmärke. Bideni administratsioon ei ole seda sammu siiani astunud, hoolimata oma kinnitusest, et toetab täielikult Ukrainat.

"Kiiev saab olla üsna rahulik ja rahul nende riikliku julgeoleku ametnikega, kes on praeguseks välja kuulutanud. Need, kes väidavad, et Kiiev on mures, ajavad sellega mingeid oma asju ja teevad Ukrainale karuteene," ütles vabariiklasest välispoliitika ekspert ja Ukraina valitsusasutusi nõustava konsultatsiooniettevõtte Yorktown Solutions president Daniel Vajdich.

Seda seisukohta jagasid ka kolm anonüümsust palunud endist Trumpi administratsiooni ametnikku, kes pooldavad Ukraina abistamist, lisas Politico.

"Inimestele, kes on mures, et Trump müüb Ukraina maha, [võin ma öelda, et] minu arvates on tema peamine prioriteet püüd leida mingi õiglane rahu," ütles endine Trumpi administratsiooni ametnik, kes on tema kampaania- ja üleminekumeeskonnaga suhelnud.

Politico märkis ka, et Trumpi viimased ametissemääramised tema tulevases valitsuskabinetis näitavad, et nad toetavad karmimaid meetmeid Venemaa energiaekspordi suhtes, millega rahastatakse tema sõjamasinat.

Viimastes intervjuudes on Waltz kritiseerinud Bideni administratsiooni selle eest, et see ei tee piisavalt Venemaa nafta- ja gaasieksporti võimaldavate lünkade likvideerimiseks.

"Ma arvan, et nad püüavad seda nii palju kui võimalik sulgeda," ütles konservatiivse Heritage Foundationi mõttekoja välispoliitika ekspert James Carafano tulevase Trumpi administratsiooni tõenäolise lähenemise kohta Venemaa nafta- ja gaasisektorile.

Politico tõdes, et Ukraina seadusandjad loodavad, et Rubio ja Waltzi valimine annab märku, et Trumpi tulevane administratsioon suhtub Ukrainasse mõistvalt, kuigi nad tunnistavad, et see on endiselt raske võitlus veenda USA-d rohkem sõjalist ja majanduslikku abi andma.

"Rubio on korduvalt Ukrainat külastanud ja isegi avalikult kritiseerinud vabariiklasi, kes kahtlesid vajaduses Ukrainat aidata," ütles opositsioonipartei Euroopa solidaarsus kuuluv Ukraina parlamendiliige Irina Geraštšenko oma Facebooki postituses.

Politico kirjutas ka, et mitmed praegused ja endised Euroopa kõrged ametnikud räägivad, et Vene-Ukraina sõja oma tähelepanu alla võtnud ärimees Trump ei ole Venemaa liidrile Vladimir Putinile hea uudis.

"Ma arvan, et me võiksime kasutada kombinatsiooni Trumpi ettearvamatusest tema sooviga olla võitja ja muuta see tugevaks valemiks rahuprotsessi edendamiseks Ukrainas," ütles Taani endine peaminister ja NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen ühes hiljutises intervjuus.

Siiski on mõned Euroopa ametnikud ka mures, lisas väljaanne. Kui Putin on Trumpi ettearvamatuse pärast närvis, siis seda on ka Ukraina ja NATO liitlased. Nad kardavad, et Trumpi võimalik rahukokkulepe Ukraina suhtes ei lõpeta sõda, vaid ainult peatab selle ning annab nii Venemaale aega end edasiseks võitluseks uuesti kokku võtta.

Trump on lubanud, et suudab Ukraina sõja ühe päevaga lõpetada, andmata üksikasju selle kohta, kuidas seda tehakse. Peaaegu kõik NATO liikmed on selle väite suhtes skeptilised ning paljud kardavad, et sellega võidakse Ukraina suruda halba tehingusse, mis annab Venemaale eelise.

"Tekib surve pidada rahu nimel Venemaaga läbirääkimisi, seatakse ranged tingimused abi saamiseks, abi taset võidakse oluliselt vähendada ning USA nõuab vastutasuks Euroopalt suuremat osalust Ukraina toetamisel," ennustas Kiievi Majanduskooli president ja Ukraina endine majandusminister Tymofiy Mõlovanov sotsiaalmeediapostituses.

Politico meenutas samas, et mõjukatel konservatiividel, kes suhtuvad tugeva skepsisega USA toetusesse Ukrainale, on tulevasele presidendile endiselt hea juurdepääs. Tema vanim poeg Donald Trump juunior mõnitas nädalavahetusel Ukrainat sotsiaalmeedias, jagades klippi, mis viitas tema isa valimistele kui ajale, mil Ukraina hakkab toetusest ilma jääma. Teised Trumpi toetajad on väljendanud pahameelt, et Trump valis Rubio välisministriks teiste tema järgijate ees, tuues välja näiteks USA endise suursaadiku Saksamaal Richard Grenelli, kes võib olla skeptilisem Ukrainale täiendava abi saatmise suhtes.