Pentagoni leke: Ukraina tahtis rünnata Vene vägesid Süürias

Lekkinud USA dokumentide kohaselt tahtis Ukraina rünnata Vene vägesid Süürias, kirjutas The Washington Post. Vastavat plaani valmistas ette Ukraina sõjaväeluure, kuid Ukraina president Volodõmõr Zelenski peatas selle plaani detsembris. Dokument on osa suuremast lekkest, mille postitas algselt Discordi USA rahvuskaardi õhuväelane Jack Teixeira.

Ukraina tahtis võimalike Süüria rünnakutega sundida Venemaad suunama oma ressursse Ukraina sõjatandrist eemale. Süüria rünnakud pidid tekitama probleeme ja kahjusid nii Vene regulaarvägedele kui ka Wagneri palgasõdurite grupeeringule. Ukraina sõjaväeluure pakkus välja, et rünnakuid Süürias saaks alustada piiratud ulatuses või rünnates ainult Wagneri palgasõdureid. Rünnakuteks oleks kasutatud mehitamata droone.

Ukraina kaalus ka sõjalise väljaõppe pakkumist Kirde-Süürias paiknevale relvastatud opositsioonile, mis on moodustanud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF), kes oleks võinud rünnata Vene sihtmärke ja teha droonirünnakuid. Eelmisel sügisel kui Süüria operatsioon oli plaanimisjärgus, siis palusid Süüria Demokraatlikud Jõud Ukrainalt õhukaitsesüsteeme ning kinnitust, et nende roll hoitakse salajasena. Samuti ei olnud süürlased nõus ründama Vene positsioone kurdi aladel.

Lekkinud dokumendi kinnitusel teadis plaanidest ka Türgi ning Türgi ametnikud soovitasid Ukrainal korraldada rünnakud sedasi, et need pärineksid ainult kurdidega asustatud aladelt, mitte Süüria põhja- või loodeosast, kus paiknevad teised mässuliste grupeeringud. Osasid neist grupeeringutest toetab ka Türgi.

Türgile samas Süüria Demokraatlikud Jõud ei meeldi, kuna selle tuumik on kurdide YPG, mida Türgi peab terroristlikuks. Samas on Süüria Demokraatlikud Jõud Süürias paiknevate USA vägede põhiline partner ning ameeriklased on nendega koos püüdnud maha suruda võimalikku Islamiriigi taasteket.

Üks endine The Washington Postiga suhelnud ametnik hindas, et Türgi võis olla Ukraina plaanidega rahul, kuna see oleks motiveerinud Venemaad Süüria Demokraatlike Jõudude sihtmärke ründama. SDF-i üksused opereerivad tihti Vene sõjaväebaaside lähistel ning nende vägede paiknemise kohad Süürias on Venemaale tõenäoliselt teada.

Venemaa sekkus Süüria kodusõtta algselt 2015. aastal Süüria presidendi Bashar al-Assadi toetuseks ning riigis asuvad siiani Vene väed. Venemaa tõi osa enda tehnikast ja üksuseid eelmise sügis Süüriast Ukraina rindele.

Lekkinud dokumendi hinnangul võis Ukraina loobuda oma Süüria plaanist mitmel põhjusel, milleks on nii vajalike droonide piiratud arv, kahtlus edus ning USA surve ja Ukraina suhteline edu Venemaa poolt kontrollitud territooriumil. Teiste lekkinud USA dokumentide kohaselt on Ukraina sõjaväeluure okupeeritud Ukraina aladel korraldanud edukalt sabotaažiakte, tapmisi ja destabiliseerimisoperatsioone.

Dokumendi klassifikatsioonist (HCS-P) selgus, et osa infot oli USA luureni jõudnud läbi inimallikate. Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov ei soovinud The Washington Postile dokumendis esitatud väiteid kommenteerida. SDF-i esindaja Farhad Shami väitis, et dokumendis esitatu ei ole tõsi ning nemad ei ole valinud poolt Vene-Ukraina sõjas.