USA meedia: vabariiklased säilitavad kontrolli esindajatekoja üle

See annab valitud presidendile Donald Trumpile jõulise seadusandliku võimu.

Teiste seas prognoosisid meediakanalid CNN ja NBC, et vabariiklased säilitavad kontrolli 435-kohalises esindajatekojas pärast USA senati üle kontrolli saamist ja Trumpi võitu asepresident Kamala Harrise üle presidendivalimistel.

Meedia andmetel said vabariiklased esindajatekojas 218 kohta, mis tagab enamuse.

Kuna vabariiklastel on ka senatis enamus, siis saab tulevane president Trump kergemini läbi suruda oma seadusandlikud muudatused ja määramised olulistele ametikohtadele.

Trump võitis presidendivalimistel kõik seitse kaalukeeleosariiki. Samuti sai Trump rohkem kui 3,2 miljonit häält rohkem kui demokraatide kandidaat Harris.

"Päike paistab ja see kajastab suures osas ka seda, kuidas me end tunneme. See on riigi jaoks väga-väga oluline hetk ja me võtame seda tõsiselt," ütles esindajatekoja esimees Mike Johnson.