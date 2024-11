Sõja 995. päev: Zelenski sõnul üritab Venemaa laiendada oma pealetungi Kupjanski suunal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis kolmapäeval igaõhtuses videopöördumises, et Venemaa üritab laiendada oma pealetungi Kupjanski suunal.

Oluline neljapäeval, 14. novembril kell 19.55:

- Ukraina staap: Vene väed on Kurahhove teljel väga aktiivsed;

- Euroopa Komisjon nõustus eraldama Ukrainale rahastu programmi raames 4,1 miljardit eurot;

- Vene sõdurid mõrvasid Donetski oblasti külas tsiviilelaniku;

- Zelenski: Venemaa üritab laiendada oma pealetungi Kupjanski suunal;

- Ukraina erukindrali sõnul on kriitiline olukord mõne rindelõigul liitlaste tegevusetuse tagajärg;

- Venemaa teatas veel ühe küla vallutamisest Ukraina idaosas;

- Sõbiha: USA toetab enne Bideni lahkumist Ukrainat jõuliselt;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1690 sõdurit.

Ukraina staap: Vene väed on Kurahhove teljel väga aktiivsed

Vene väed on Kurahhove teljel väga aktiivsed, alates keskööst on Ukraina staap registreerinud 25 rünnakut.

Ukraina kaitsejõud jätkavad meetmete rakendamist, et takistada vaenlase tungimist sügavale Ukraina territooriumile. Neljapäeval kella 16 seisuga registreeriti rindejoonel 88 lahingukokkupõrget, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Kõige karmim on olukord Kurahhove, Pokrovski ja Kupjanski lõikudel.

Kurahhove teljel ründas Vene armee 25 korda. Juba 18 okupantide edenemiskatset on tagasilöödud, märkis staap.

Lisaks ründasid Vene väed Romanivka ja Dachne asulat nelja juhitava pommiga.

Pokrovski teljel tegid Vene väed 14 katset Ukraina kaitsjaid positsioonidelt tõrjuda. Ukraina väed tõrjusid kaheksa rünnakut, kuus lahingukokkupõrget veel kell 16 seisuga kestsid.

Vene väed viisid Kupjanski teljel läbi kümme rünnakuoperatsiooni, lisas staap.

Euroopa Komisjon nõustus eraldama Ukrainale rahastu programmi raames 4,1 miljardit eurot

"Euroopa Komisjon andis reformidele positiivse hinnangu ja märkis, et valitsus on täitnud selle osa saamiseks vajalikud kriteeriumid," sõnas Ukraina peaminister Denõss Šmõhal.

Šmõhal ütles, et valitsus ootab EL-i Nõukogult otsuse võimalikult kiiret heakskiitmist. Pärast seda on Ukraina rahastu raames antava toetuse kogusumma 2024. aastal 16,1 miljardit eurot.

Ukraina rahastu on 50 miljardi euro suurune ELi toetusprogramm Ukrainale, et toetada riigi taastumist, ülesehitamist ja moderniseerimist.

Ukraina rahastust antakse Ukrainale ajavahemikul 2024–2027 prognoositavat rahalist toetust.

Selle aasta mais kiitis Euroopa Liidu Nõukogu heaks Ukraina plaani viia ellu 50 miljardi euro suurune Ukraina rahastu programm.

Vene sõdurid mõrvasid Donetski oblasti külas tsiviilelaniku

Vene sõdurid tulistasid Donetski oblastis Ternõi küla tänaval kõndinud relvastamata naist, teatas Donetski oblasti prokuratuur.

Alates Moskva täiemahulise sissetungi algusest 2022. aastal on esile kerkinud arvukalt juhtumeid, kus Vene väed on mõrvanud või kuritarvitanud tsiviilelanikke, märkis The Kyiv Independent.

Prokuratuuri Telegrami kanalil jagatud piltidel on näha küla ääres jalutamas roosas jopes naist. Järgnenud pildil on näha, kuidas ta on pikali maas.

"Vene sõdurid nägid kohalikku elanikku kõndimas mööda tänavat. Sõdurid avasid naise pihta tule. Käsirelvast tulnud lask tappis tsiviilisiku," seisis prokuratuuri avalduses.

Prokuröride sõnul toimus tapmine 10. novembril. Ukraina võimud on alustanud sõjakuriteo uurimist.

Venemaa on Ukrainas toime pannud 137 000 sõjakuritegu, ütles president Volodõmõr Zelenski septembris Kiievis toimunud konverentsil.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) teatas juunis, et andis välja vahistamismäärused Venemaa endise kaitseministri Sergei Šoigu ja Vene armee peastaabi ülema Valeri Gerasimovi vastu tsiviilelanike tahtliku vigastamise ja seoses muude rünnakutega Ukraina taristu vastu.

Samuti andis kohus 2023. aasta märtsis välja Venemaa presidendi Vladimir Putini vahistamismääruse seoses Ukraina laste küüditamisega.

Zelenski: Venemaa üritab laiendada oma pealetungi Kupjanski suunal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis kolmapäeval igaõhtuses videopöördumises, et Venemaa üritab laiendada oma pealetungi Kupjanski suunal.

"Ülemjuhataja Sõrskõi esitas raporti olukorrast ridel, kus suurem tähelepanu on suunatud Donetski oblastile. Nagu ka okupantide katsed laiendada oma pealetungi ja seda eriti Kupjanski suunal," sõnas Zelenski.

Vene väed on nüüd jõudnud Kupjanski linna lähistele. Ka mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed jätkavad pealetungi Kupjanski suunal. Venemaa sõjablogijad väitsid juba varem, et Vene väed liikusid Kupjanski lähistel edasi.

Ukraina erukindrali sõnul on kriitiline olukord mõne rindelõigul liitlaste tegevusetuse tagajärg

Sellist olukorda rindel poleks tekkinud, kui liitlased poleks kõhelnud ja oleks Ukraina relvajõududele täies mahus relvastust andnud, rääkis erukindral Igor Romanenko Unianile.

"Hindan olukorda raskeks. Mõnes sektoris, nagu Kurahhovskis ja Kupjanskis, kriitiliseks. Putin tahab minna nii palju edasi kui võimalik. Näeme, et osapooled on muutunud aktiivsemaks. Luuakse pinnast tulevasteks läbirääkimisteks. Venelased mõistavad vaid jõudu, nad eraldavad ressursse ja reserve, et olukorra arenedes võimalikult palju maid vallutada," ütles Romanenko.

"Meie liitlaste vastus saab olla vaid üks: varustada meid relvadega õigeaegselt ja intensiivselt. Seda oleks pidanud tegema juba kolm aastat tagasi, siis poleks seda olukorda tekkinud," sõnas ta.

Venemaa teatas veel ühe küla vallutamisest Ukraina idaosas

Venemaa teatas neljapäeval veel ühe küla vallutamisest Ukraina idaosas Donetski oblastis, kus okupatsioonivägi läheneb Kurahhove linnale.

Vene kaitseministeeriumi teatel hõivati Kurahhovest põhja pool Voznessenka küla.

Sõbiha: USA toetab enne Bideni lahkumist Ukrainat jõuliselt

Ukraina välisminister Andri Sõbiha kinnitas kolmapäeval, et USA presidendi Joe Bideni administratsioon annab Ukrainale enne tema ametiaja lõppu märkimisväärset sõjalist toetust.

Sõbiha ütles seda Ukraina televisioonis pärast Brüsselis peetud kõnelusi USA välisministri Antony Blinkeniga.

"Brüsseli visiidi ajal oli mul mitmeid olulisi kohtumisi ja üks võtmetähtsusega kohtumine USA välisministri Antony Blinkeniga. Need olid tulemuslikud läbirääkimised. Arutasime kõigi juhtide tasemel saavutatud kokkulepete elluviimist, kui president Volodõmõr Zelenski külastas Washingtoni eelmise aasta septembris ja meil on konkreetne kinnitus sõjalise abi kohta," rääkis minister.

Sõbiha kinnitas, et USA praegune administratsioon kavatseb oma ametiaja viimastel nädalatel Ukrainale üle kanda märkimisväärses koguses sõjalist abi.

"Arutasime seda üksikasjalikult minu kolleegiga. Kõik presidendile lubatud relvad, aga ka kõigi Ukraina toetusprogrammis ette nähtud relvade tootmise lepingute täitmine. Sellised kinnitused sain kohtumisel Antony Blinkeniga," jätkas minister.

Sõbiha lisas, et arutas Blinkeniga samuti kaugmaarünnakute küsimust sügaval Venemaal asuvatele sõjaliste sihtmärkide pihta ja Ukraina Euro-Atlandi integratsiooni.

"Oleme siin ettevaatlikult optimistlikud," sõnas välisminister.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1690 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 716 070 (võrdlus eelmise päevaga +1690);

- tankid 9319 (+19);

- jalaväe lahingumasinad 18 947 (+51);

- suurtükisüsteemid 20 472 (+64);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1252 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 997 (+1);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 18 852 (+61);

- tiibraketid 2640 (+4);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 28 090 (+124);

- eritehnika 3629 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.