Prantsusmaa ei toeta praegusel kujul EL-i ja Mercosuri lepingut

Euroopa Liidu (EL) ja Mercosuri (Lõuna-Ameerika riikide ühendus) võimalik vabakaubandusleping teeb Prantsuse põllumehed murelikuks ning riigi peaminister Michel Barnier teatas kolmapäeval, et riik ei toeta praegusel kujul seda lepingut.

Barnier kohtus Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja kaubandusvoliniku Valdis Dombrovskisega. Pärast kohtumist ütles ta, et seda lepet ei tohiks vastu tema riigi tahtmist sõlmida. Barnier ütles, et see lepe tooks kaasa tõsised tagajärjed Prantsuse põllumeestele.

"Ma teavitasin presidenti (von der Leyen), et praegusel kujul on see lepe Prantsusmaale vastuvõetamatu ja Prantsusmaa ei nõustu sellega," ütles Barnier

Atlandi-ülene kokkulepe võib Lõuna-Ameerikast pärit odava liha tuua eurooplaste toidulauale. Prantsusmaa ja ka teiste Euroopa riikide põllumehed muretsevad seetõttu, et odav importliha võib kohaliku turu üle ujutada

Juba 2024. aasta alguses puhkesid Prantsusmaal suured põllumeeste protestid. Pariisi survel ei sõlmitud siis ka EL-i ja Mercosuri lepingut. Pärast juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimisi kerkis leping aga taas päevakorda.

Samal ajal on vähenenud Emmanuel Macroni mõjuvõim, kuna tema kodupartei sai viimastel parlamendivalimistel lüüa.

EL-i läbirääkijad tahavad nüüd detsembris kokkuleppele jõuda, Prantsusmaa otsib nüüd leppe blokeerimiseks liitlasi. Blokeerimine nõuab aga vähemalt nelja liikmesriiki, need riigid peaksid siis esindama vähemalt 35 protsenti EL-i elanikkonnast. Barneri keeldus ütlemast, kas Prantsusmaa suudab sellise blokeeriva vähemuse kokku saada.

Võimalik EL-i ja Mercosuri leping teeb Euroopa põllumehed murelikuks ja kolmapäeval tulid Brüsselis taas tänavatele põllumehed. Prantsuse talunikud teatasid, et hakkavad samuti järgmisel nädalal protestima.