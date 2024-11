Festival Maitsev Eesti valis aasta kokaks Jevgeni Kolikovi

Võistlusel pandi rõhku sellele, et kokad kasutaks toidu valmistamisel ka kohalikku toorainet ja meie piirkond pakub eeskätt loodusande, mille peale kohe ei tulegi.

Tänavuse aasta kokaks valitud Jevgeni Kolikov on Maitsva Eesti festivalil võistelnud kuus korda. Tema puhul leidis tõestust uskumus, et number seitse on õnnelik. Ta sai ka parima eelroa ja pearoa autasu. Magustoidu kohta ütles, et seda oli kõige raskem teha.

Ta ütles, et teda sundis seitsmendat korda võistlema tulema tema unistus.

"Unistus liigutas mind. Ma ei andnud kunagi alla ja sellepärast tuleb proovida uuesti," ütles Kolikov.



Kõige meeldivam võistlused juures oli tema sõnul lihaga tegelemine. "Kuna ma olen liha sõber, siis liha on mulle kõige meeldiva," lausus Kolikov.

Maitsva Eesti festivali korraldavad Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon ja Eesti Peakokkade Ühing. Võistlusroad seostuvad piirkonnaga, kust võistlejad pärit on. ütleb Eesti Peakokkade Ühingu president Taigo Lepik.

"Lambajalg Muhu saarelt. Magustoidu jaoks karusmari Ruhnu saarelt. Ja ka kadakamari on Ruhnu saarelt pärit. Me üritame siduda toidu piirkonnaga. Eelroas oli kasutatud Ruhnu vetikat," ütles Lepik.

Eesmärk on juhtida restoranid ja kokad taluni, tundub aga, et meie piirkonna tõmbenumbrid on pärit pigem loodusest.

"Esimese asjana, mis mulle meenub, astelpaju. Mis on Põhjamaadel unikaalne. Pigem ongi need metsaannid, mis on unikaalsemad meil. Meie seened on erinevad jne. Loomade ja lindude poolelt meil väga suuri eeliseid ei ole," sõnas Lepik.

Maitsev Eesti toimus tänavu 30. korda. Võistluseks harjutamine kestab mõned kuud, et harjutada ajapiiridesse mahtuma ja kehtestatud tingimusi kasutama. Näiteks tänavu ei tohtinud magustoidus kasutada rafineeritud suhkrut.