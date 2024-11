Edasilükatud raadamismäärust muudeti ka leebemaks

Raadamisvabade toodete määrus pidi tagama, et Euroopa Liidus ei saaks turule tooted, mille valmistamiseks olev kohv, kakao, puit, palmiõli, veiseliha või näiteks paber oleks toodetud hiljuti raadatud maal kasvanud toorainest.

Arvesse oleks läinud kõik põllumaad, mis on tekkinud alates 2020. aastast mahavõetud metsa arvelt. Euroopa Komisjon tõmbas määrusele pidurit oktoobris, nüüd otsustas ka Euroopa Parlament, et algselt selle aasta lõpus jõustuma pidanud määrus lükatakse aasta võrra edasi.

Euroopa Parlamendi saadik, Euroopa Rahvaparteisse kuuluv Riho Terras ütles ERR-ile, et tegu oligi näitega halvast seadusandlusest, mis tehti uisapäisa ja rabistades. Aga mis on Terrase sõnul aasta pärast muutunud?

"Kui see hakkab Eesti metsa-, maa- ja põlluomanikele selliseid bürokraatlikke ülesandeid seadma, kus nad peavad iga tegevust jälgima, siis hakatakse nõuetest kõrvale hiilima. Need parandusettepanekud, mis Euroopa Rahvapartei tegi, olid just selleks, et vähendada bürokraatlikku koormust. Edasilükkamine on vajalik selleks, et oleksid IT-lahendused selle elluviimiseks."

Lisaks sellele, et määruse jõustamine edasi lükatakse, on algset varianti juba ka leebemaks muudetud.

"Põhiline ettepanek oligi see, et viidi sisse ka mittekohustatud riikide kategooria, mis tähendab seda, et mingitele riikidele need nõudmised on palju leebemad, kuna seal on metsa olukord stabiilne," selgitas Terras.

Mõju toidutööstusele

Toidutööstusettevõtet Orkla, mille kaubamärgid on teiste seas Kalev ja Laima, puudutab raadamismäärus valdavalt kakao kaudu.

"Meile rakendub kohustus oma tarnijate käest saada täpsem info selle kohta, millistes kohtades kakao konkreetselt on kasvanud ja samamoodi tuleb meile kohustus jagada seda infot oma klientidele. Ehk et kui meie müüme šokolaadi edasi oma klientidele, siis meile kaasneb kohustus anda ka neile infot selle šokolaadipartii sees oleva kakao kasvukohtade kohta," sõnas Orkla jätkusuutlikkuse juht Evelin Heiberg.

Heibergi sõnul kasutab nende ettevõte sertifitseeritud tarnijate kakaod juba aastast 2014 ja toorme vaatest neil midagi oluliselt ei muutu. Samas tõdes ka Heiberg, et andmete haldamine ja jagamine läheb keerulisemaks.

"Need andmed peavad olema esitatud natuke teisel kujul, rohkem täpsustatud, sinna tekib veel täiendavaid mõõtmeid juurde ja tekib selline Euroopa-ülene platvorm, kus tuleb hakata infot registreerima jne. Väljakutse hetkel ongi seotud pigem selle administratiivse poolega ehk andmete liigutamisega. Ei ole veel väga täpselt teada, milline see platvorm välja näeb, kuidas seal see töö käima hakkab ja kuidas see andmete liigutamine saab olema," sõnas Heiberg.

Raadamisvabade toodete määruse (EUDR) kohaselt peab iga ettevõtja, kes viib kauba EL-i turule või ekspordib sealt, suutma tõendada, et kaup ei pärine metsamaalt, mille maakasutus on hiljuti muudetud põllumajandusmaaks või mille raie on aidanud kaasa metsa degradeerumisele.

EUDR-i esitleti kui märgilist sammu võitluses kliimamuutustega, kuid paljud tärkava turumajandusega riigid ütlevad, et see on protektsionistlik ja võib EL-i turult välja jätta miljoneid vaesed väiketalunikke.