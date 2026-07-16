Terras lubas kaitsta rannakalureid EL-i bürokraatia eest

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terras (E200) teatas, et kavatseb taotleda rannakaluritele erandit Euroopa Komisjoni määruses, mis reguleerib kala kaalumise nõudeid.

"See määrus on meie kalameestele tegelikult üsna kehv, ebamõistlik ja ülepingutatud, mida oleme komisjonile ka korduvalt adresseerinud. Praegusel hetkel näeb määrus ette, et meil on võimalik taotleda erisusi proovide kogumisel, lossimisel, kaalumise jälgimisel ja kaalumiskohtade füüsilisel inspekteerimisel ning kavatseme neid erandeid ka taotleda," rääkis Terras valitsuse pressikonverentsil.

Ta rõhutas, et paadiga püüdev rannakalur ei ole kindlasti sama mis suur traaler.

"Erisuse saamiseks peame tõestama kahte asja: esiteks, et Eesti rannapüügi eripära seda vajab, ja teiseks, et ka erisusega on määruse eesmärgid täidetud. Seda tööd teeme koostöös rannapüüdjate, teadlaste ja keskkonnaametiga," sõnas minister.

10. juulil hääletasid liikmesriigid Euroopa Komisjoni rakendusmääruse üle, mis puudutab kala kaalumise nõudeid. Poolt hääletas 23 riiki, Eesti jäi erapooletuks ja kaks hääletas vastu.

Vastuhäält ei andnud Eesti seetõttu, et menetluse käigus saadi sisse palju leevendusi.

Uus määrus näeb muu hulgas ette, et koguda ja säilitada tuleb täiendavaid andmeid keskmiste netokaalude, standardiseeritud kastide või konteinerite, kaalumiskohtade ning vee ja jää mahaarvamiste kohta. Kala tuleb kaaluda rangelt liigiti ja kohe lossimisel. Lisaks peab kaalumise juures olema kas ametnik, sõltumatu kolmas isik või tuleb kaaluda kaamerasilma all.

Eesti kalurite hinnangul ei ole uued nõuded mõistlikud ning nad avaldasid imestust, miks peab Eestis kõik määruses paika pandu üle võtma.

Ka peaminister Kristen Michal (RE) on määruse suhtes ülimalt kriitiline.

"Harrastuskalamehena ütlen ma, et minu meelest see on lollakas reegel. Selliseid asju ei peaks tulema, et me ise loome juurde bürokraatiat," sõnas peaminister kolmapäeval Vikerraadiole antud intervjuus.

Michalile jääb vajadus sellise bürokraatia järele arusaamatuks.

"Võib-olla Euroopas kuskil on probleem, et kui mitukümmend kilo (kala) kuskil kaalub, mitu inimest midagi saab. Mina olen seda jaburaks pidanud ja minu meelest see ei ole arukas asjade ajamise viis. Võib-olla sellepärast, et mulle meeldib kala püüda, olen ma kalurite poolel, aga mulle ei meeldi ka bürokraatia," lisas Michal.