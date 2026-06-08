Terras: Putini ülbitsev käitumine on muutunud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnetab üldise fooni muutumist ja ta suutis oma avaliku kirjaga Putinile näidata Venemaa diktaatorit nõrgana, rääkis Euroopa Parlamendi saadik Riho Terras (Isamaa) "Terevisioonis". Terras tõi ka välja, et Putini domineeriv ülbitsev käitumine vahetus Peterburi majandusfoorumil sellega, et ta rääkis rohkem majandusest ja sellest, millistel tingimustel võiks sõda lõpetada.

Zelenski avalik ettepanek Venemaa presidendile Vladimir Putinile näost näkku kohtumiseks oli Terrase hinnangul bütsantslik sõnumite vahetamine.

"Ega see sõnum ei olnud ainult avalik kiri. See sõnum oli ka need droonid, mis Peterburi erinevate objektide pihta saadeti ja suitsusambad seal foorumi taustal. Eks seda kõike tuleb võtta ühe suure sõnumina."

Terrase sõnul tunnetab Zelenski üldise fooni muutumist.

"Kui rääkida Lääne meediast, siis väga palju räägitakse, et Ukraina on saavutanud strateegilisemat edu. Ma loodan, et see ei ole ainult petlik tunne. Väga paljudest märkidest, kaasa arvatud sel foorumil oli näha, et Putini domineeriv ülbitsev käitumine oli vahetunud sellega, et räägiti hoopis majandusest ning sellest, kuidas ja millistel tingimustel võiks sõda lõpetada."

Avaliku kirjaga Putinile tabas Zelenski Terrase hinnangul pakku ja näitas Venemaa diktaatorit nõrgana.

"Tänahommikustest uudistest loeme ju ka seda, et ta oli enne üritanud ka Putiniga ühendust võtta. Ehk et näidata Putinit sellisena, kes ei soovi rahu. Ja Putinil väga kiiret ja selget vastust sellele ei olnud. Nii et ma arvan, et Zelenski pigem oli selle käiguga edukas näitamaks Venemaa diktaatorit nõrgana."

Kuidas kogu asi võiks edasi minna, sõltub Terrase sõnul ka sellest, kui palju Putin tegelikult teab, mis rinnetel toimub.

"Tunne on selline, et ta ei tea või ta lihtsalt eirab täielikult fakte nii-öelda maastikul. Ja ega nüüd Ukraina ka võitmas ei ole. Selles mõttes, et Ukraina ei ole ju rinnet liigutada suutnud tagasi territooriumi võttes. See on pigem selline patiseisu kemplus."

Terrase hinnangul Putin ilmselt ikkagi loodab, et Lääs väsib oma toetusega Ukrainale. Aga seda täna enam väga näha ei ole.

"Me ju teame, et Euroopa Liidu 90 miljardiline abipakett sai vastu võetud. Venemaa nii-öelda tallalakkujast liitlane Orban sai maha valitud ja täna Euroopa Liidu valitsusjuhtide hulgas sellist inimest, kes otseselt blokkis Ukraina toetamist, enam ei ole. Mõned teevad seda taktikalistel kaalutlustel oma riigile paremate tingimuste saavutamiseks, aga mitte ideoloogilistel kaalutlustel."

Terras lisas, et täna räägib ka NATO juba 70-miljardilise paketi tegemisest ehk see näitab, et Ukraina oma kaitsetööstus on saanud selliselt toimima, et ta suudab toota kaugele ulatuvaid strateegilist mõju avaldavaid rakette.

"Me näeme ikka ja jälle, ka eile nii-öelda vastuseks Putini vastusele saadeti Kroonlinna raketid ehk Venemaa ideoloogilisse südamesse. Nii et, et mulle tundub selline bütsantslike märkide saatmine vastamisi on see, mis praegu toimub. Aga rinnetel on praegu ikkagi patiseis."

Terras tõi ka välja, et kui realistlikult hinnata, siis me ei tea täpselt, mis Vene ühiskonnas toimub.

"Aga fakt on see, et Venemaal toimuvad sotsiaalmeedias mingisugused arutelud ka nende inimeste poolt, kes sõda on alati toetanud. Räägitakse, et võib-olla peaks korra sammu tagasi astuma, puhkama ja jõudu koguma ja siis uuesti alustama. Mis näitab seda, et see kindlustunne, et Venemaa igal juhul selle sõja võidab, on hakanud kaduma. Sellele on kindlasti kaasa aidanud strateegilised löögid Venemaa sügavale tagalasse, mida Ukraina on edukalt läbi viinud nüüd juba pea poole aasta jooksul."

Terrase ei usu, et Putin saab lubada kohtumist Zelenskiga mujal kui Kremlis, sest muidu näitaks ta ennast nõrgana. Sõja edasist kulgu prognoosides arvas Terras, et see läheb suvel samamoodi edasi.

"Me näeme Venemaal põlevad naftatehased ehk sõlmpunktides, kus Venemaa raha läbi liigub. Ja Venemaa ise jätkab Kiievi ründamist, sest Kiievi ründamine jõuab kõige rohkem välismeediasse. Loomulikult rünnatakse kogu aeg ka piiri ääres, hoitakse neid tsoone seal üksteisest lahus, aga mingisugust sisulist muutust kummaltki poolt ma täna kuidagi ei näe."