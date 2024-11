Musk tutvustas kärpeplaane ja lubas vähendada USA valitsuse bürokraatiat

Maailma rikkaim inimene Elon Musk hakkab koos ärimees Vivek Ramaswamyga juhtima valitsuse tõhususe ametkonda ja multimiljardär lubas, et hakkab otsustavalt vähendama USA riigiasutustes lokkavat bürokraatiat.

Musk kirjutas ajalehes The Wall Street Journal, et võtab sihikule sadadesse miljarditesse dollaritesse ulatuvad valitsuskulud, sealhulgas avalik-õigusliku ringhäälingu ja rahvusvahelise abi rahastamise ning bürokraatia.

Muski sõnul kujutab bürokraatia endast eksistentsiaalset ohtu USA demokraatiale.

"Me oleme ettevõtjad, mitte poliitikud. Me teenime väliste vabatahtlikena, mitte föderaalametnike ega töötajatena," kirjutasid Musk ja koos temaga riigi kulusid piirama asuv Ramaswamy.

Nad kinnitasid, et valitsustõhususe osakond DOGE (Department of Government Efficiency) peaks toimima pigem nõuanderühmana kui formaalse osakonnana ning ta koostab nimekirja regulatsioonidest, mille Trump võib ühepoolselt kehtetuks tunnistada.

"Kui president tühistab tuhandeid selliseid määrusi, süüdistavad kriitikud teda ülepingutamises," möönavad Musk ja Ramaswamy.

"Tegelikult aga parandab see valitsuse üleastumisi tuhandete haldusmääruste puhul, mida kongress pole kunagi heaks kiitnud", lisasid ärimehed.

Nad lubasid veel, et seavad osakonna DOGE töö lõpptähtajaks 2026. aasta 4. juuli, sest tahavad selleks ajaks oma projekti lõpule viia.

Musk ja Ramaswamy lisasid, et eeskirjade vähendamine sillutaks teed "töötajate arvu massiliseks vähendamiseks föderaalbürokraatias" ning ütlesid, et nende eesmärk on kärpida valitsuskulusid rohkem kui 500 miljardi dollari ulatuses.