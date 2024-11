Läti president nimetas järgmise relvajõudude juhataja

Ametisse nimetamise peab veel heaks kiitma seim, kuid tegemist on pigem formaalsusega, märkis väljaanne.

"Hinnates kindral Kaspars Pudānsi erialast kogemust, haridust ja kvalifikatsiooni, samuti Zemessardze juhi ametikohal üles näidatud oskusi ja koostöövõimet, pean brigaadikindral Kaspars Pudānsi sobivaks relvajõudude juhataja ametikohale," ütles president Edgars Rinkevičs.

Brigaadikindral Pudāns on riiklikes relvajõududes teeninud 1994. aastast ning 2023. aasta veebruarist on ta olnud Zemessardze ülem. Sõjalise hariduse omandas ta Läti riigikaitseakadeemias, Eestis Balti kaitsekolledžis ja Prantsusmaa sõjaväeakadeemias. Tal on bakalaureusekraad õigusteaduses ja magistrikraad juhtimises.

Rahvusvahelise teenistuskogemuse omandas ta missioonil Afganistanis, samuti on ta täitnud Brüsselis NATO ja EL-i Läti sõjalise esindaja ülesandeid.