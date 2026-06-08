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NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni

Välismaa
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Prantsuse hävituslennuk Rafale F4 saabumas aprillis NATO õhuturbemissioonile Balti riikides.
Prantsuse hävituslennuk Rafale F4 saabumas aprillis NATO õhuturbemissioonile Balti riikides. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/TOMS KALNINS
Välismaa

Mitmes Läti piirkonnas anti esmaspäeva hommikul välja hoiatus võimaliku õhuruumist lähtuva ohu eest. Läti kaitsejõud teatasid hiljem, et NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni.

Prantsusmaalt pärit liitlaste hävitaja tulistas edukalt alla drooni, mis sisenes riigi õhuruumi, teatasid Läti relvajõud. Läti kaitsejõud teatasid veel, et võimalik oht õhuruumis on möödas.

Läti kaitsejõud teatasid, et Latgale piirkonnas (Läti ajalooline piirkond riigi idaosas) tulistasid NATO Balti õhuturbe hävitajad alla välismaise mehitamata õhusõiduki, mis oli Venemaa elektroonilise sõjategevuse tagajärjel Lätti lennanud.

Läti ringhäälingu LSM teatel kukkus droon tõenäoliselt alla Nautrēni kandis Rēzekne piirkonnas. Rēzekne omavalitsus kinnitas, et droon tulistati alla omavalitsuse territooriumil, kuid täpne asukoht avalikustatakse niipea, kui drooni rusud on leitud.

Varem kirjutas Läti ringhääling LSM, et esialgsetel andmetel põhjustas ohu võimalik välismaine droon või muu mehitamata õhusõiduk Läti idapiiri lähedal.

Elanikud said mobiiltelefonidesse hädaolukorra teavituse ning olukorra jälgimiseks aktiveeriti Läti kaitseväe ja NATO õhuturbeüksused.

Kell 9.18 said Balvi ja Alūksne piirkonna elanikud kollase taseme hoiatuse, kell 9.42 aga väljastati Rēzekne ja Ludza piirkondadele oranži taseme hoiatus. Umbes kell 10.30 teatas Läti kaitsevägi, et oht on möödas.

Sarnaseid juhtumeid on viimastel kuudel ette tulnud korduvalt, sest Venemaa sõja tõttu Ukrainas võivad droonid eksida või sattuda Balti riikide õhuruumi.

19. mail tulistas Balti õhuturbemissiooni Rumeenia hävitaja Kesk-Eestis alla Eestisse sattunud drooni. Droonirusud kukkusid toona alla Põltsamaa vallas Kablakülas asuva põllu äärde. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

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