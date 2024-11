Tallinnal on kava istutada tuhandeid puid

Järgmise aasta Tallinna eelarves on ette nähtud 2,4 miljonit eurot, et istutada iga sündiva lapse kohta üks puu. Täpsed istutuste asukohad ja mahud on siiski alles selgumas ning seepärast ei saa istikute hinnast veel täpselt rääkida.

Prognoositavalt sünnib järgmisel aastal Tallinnas 3500 last, mis teeks ühe istiku ja haljastustööde hinnaks ligikaudu 685 eurot. Linna sõnul nii lihtsustatult aga puu hinda arvutada ei saa.

"See summa – 2,4 miljonit eurot – on indikatiivne, täpne maksumus selgub hiljem. Selle hinna sisse kuuluvad ka haljastustööd, taimede transport, hilisem garantiihooldus ja muud istutamisega seotud kulud," selgitas Tallinna strateegiakeskuse pressiesindaja Sille Ader.

Istutuste asukohtade määramisel lähtutakse Tallinna arengustrateegiast, mille eesmärkideks on muuhulgas tänavahaljastuse arendamine, väikehaljasalade rajamine ja hoovialade ilmestamine haljastusega.

"Mõni puu saab olema elurikkuse puu, teised kuumasaarte mõju leevendavad, kolmandad elukeskkonda väärindavad ja neljandad keskkonnaharidusliku eesmärgiga. Sellistel kaalutlustel saavad ka puud valitud ning võimalusel arvestame sealjuures kogukondade soovide ja ettepanekutega, kuhu ja milliseid puid istutada," ütles keskkonna- ja kommunaalameti linnakeskkonna kavandamise osakonna maastikuarhitekt Jekaterina Jelizaveta Sibul.

Tallinn kavandab ka vastumeetmeid olukorrale, et värskelt istutatud noor puu kuivab, nagu on juhtunud näiteks Veerenni tänaval ja Viru tänaval.

"Paraku on tõepoolest nii, et mõned istutatud puud ei kohane linnakeskkonnas ja hääbuvad. Tavaliselt on iga konkreetse asukoha puhul erinev põhjus, miks puu ära kuivab või ei kasva suureks. Mõnes asukohas, näiteks Veerenni tänaval, on põhjuseks seenhaigus," ütles Sibul.

Sibula sõnul on mõnes asukohas aga põhjuseks kasvutingimuste muutumine seoses puu kasvukoha ümbruses toimunud muutustega ja põhjuseks võib olla ka ebakvaliteetne istutusmaterjal.

"Kui puu hääbumise tekkepõhjus ei ole meile arusaadav, oleme pöördunud Tallinna Botaanikaaia poole, et teha vajalikud uuringud puude kahjustumise põhjuste väljaselgitamiseks. Tulevaste probleemide vältimiseks esitame ranged nõuded nii istutavale taimele kui ka istutamise protsessile," sõnas Sibul.

Tallinna järgmise aasta eelarve kogumahuga 1,29 miljardit eurot on 69,9 miljonit eurot ehk 5,7 protsenti suurem kui eelmisel aastal.

Investeeringuteks on 2025. aastal eelarve eelnõu järgi ette nähtud 250 miljonit eurot, mis kasvab võrreldes 2024. aasta eelarvega 24,9 protsenti.

Investeeringutest on suurima osakaaluga haridusvaldkond 38,6 protsendi, liikuvusvaldkond 18,4 protsendi, linnamaastiku valdkond 10 protsendi ning linnavara valdkond 9 protsendiga.