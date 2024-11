Ukraina on kaotanud Kurski oblastis 40 protsenti alast, mille Ukraina väed ootamatu rünnakuga augustis vallutasid, ütles Reutersile anonüümseks jääda soovinud allikas Ukraina kindralstaabist. Vladimir Putin on lubanud kasutada veel eksperimentaalset keskmaa ballistilist raketti. Ukraina kuulutas tuumarelva katsetamise oma territooriumil rahvusvaheliseks kuriteoks.

Oluline 23. novembril kell 15.53:

Reuters: Ukraina on kaotanud 40 protsenti Kurskis vallutatud alast

Ukraina on kaotanud Kurski oblastis 40 protsenti alast, mille Ukraina väed ootamatu rünnakuga augustis vallutasid, ütles Reutersile anonüümseks jääda soovinud allikas Ukraina kindralstaabist.

Venemaa on Kurski oblastis edu saavutanud vasturünnakute lainega ning oblastisse on toodud pea 60 000 sõjaväelast, ütles allikas.

"Kõige rohkem on meie kontrolli all olnud 1376 ruutkilomeetrit, nüüd on see ala loomulikult väiksem. Vaenlane teeb aina rohkem vasturünnakuid," lausus allikas.

"Nüüd on meie käes umbes 800 ruutkilomeetrit. Me hoiame seda enda käes nii kaua, kui see on sõjanduslikult mõttekas," lisas ta.

Allika sõnul on Kurskisse jõudnud umbes 11 000 Põhja-Korea sõdurit, kuid suur osa neist on endiselt väljaõpet lõpetamas.

Deep State: Vene väed lähenevad viie asulale Donetski oblastis

Vene väed on lähenemas Donetski oblastis viiele asulale, teatas veebisait Deep State.

Kõige tõsisem on olukord Velõka Novosilka asula juures, kus Vene väed on asunud otserünnakule. Rozdolne asulast suutsid Ukraina väed venelased välja suruda, kuid olukord on seal endiselt väga tõsine, vahendas Deep State.

Lisaks on Vene väed edenemas Maksõmivka, Pustõnka ja Toretski lähedal.

Venemaa väidab, et vallutas Novodmõtrivka asula

Venemaa kaitseministeerium teatas, et Venemaa väed vallutasid Ida-Ukrainas Donetski oblastis Novodmõtrivka asula. Ukraina sõjaväelased ei maininud Kurakhovest põhja pool asuva küla kaotamist, vahendas Reuters.

Kuid hilisõhtuses raportis märkis Ukraina kindralstaap, et see oli kaheksa küla seas, kus Vene väed võitlesid ja üritasid edasi liikuda.

Häving Dnipros Ukrainas Autor/allikas: SCANPIX/Mykola Miakshykov/Ukrinform via ZUMA Press Wire

Putin: jätkame raketikatsetusi ka lahingutingimustes

Reedel kaitsekonverentsil esinedes vaidlustas Putin USA väited, et Venemaal on vaid käputäis kiireid ballistilisi rakette, öeldes, et sõjaväel on neid piisavalt, et jätkata nende katsetamist lahingutingimustes ja panna need seeriatootmisesse, vahendas The Guardian.

"[Raketisüsteemi] katsetused on edukalt läbitud ja ma õnnitlen teid kõiki selle puhul," ütles Putin uudisteagentuurile Interfax.

"Nagu juba öeldud, jätkame neid katsetusi, sealhulgas lahingutingimustes, olenevalt olukorrast ja Venemaa julgeolekut ähvardavate ohtude iseloomust, eriti kui arvestada, et meil on selliseid objekte, selliseid süsteeme kasutusvalmis piisavalt laos," ütles Putin.

Samal konverentsil ütles Venemaa strateegiliste raketivägede ülem Sergei Karakajev, et raketid võivad tabada sihtmärke kogu Euroopas.

"Sõltuvalt selle relva eesmärkidest ja laskekaugusest võib see tabada sihtmärke kogu Euroopa territooriumil, mis eristab seda teist tüüpi pikamaa täppisjuhtimisega relvadest," ütles Karakajev.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas Venemaa eksperimentaalse ballistilise raketi kasutamist Ukrainas rahvusvaheliseks kuriteoks, pöördudes reedel üle maailma, sealhulgas globaalse lõuna poole, et mõista hukka Venemaa viimane eskalatsioon.

Zelenski ütles sotsiaalmeedias peetud pöördumises, et on juba andnud oma kaitseministrile korralduse pidada liitlastega konsultatsioone, et kindlustada uued õhutõrjesüsteemid, mis võiksid kaitsta elusid uute riskide eest, mida keskmaa raketid põhjustavad.

Meedia: Trump valis Ukraina rahu erisaadiku

USA presidendiks valitud Donald Trump kaalub oma endise luuredirektori, diplomaadi Richard Grenelli nimetamist Ukraina rahu erisaadikuks, kes juhiks läbirääkimisi Venemaa sõja lõpetamise üle, vahendas Reuters.

USA meedia on teatanud varem, et Trump kavatseb välja kuulutada erisaadiku, kes asuks juhtima Moskva ja Kiievi vahelisi rahuläbirääkimisi. Trump rääkis kogu oma kampaania vältel, et kui ta tagasi valitakse, peab ta läbirääkimisi Venemaa sõja kiireks lõpetamiseks Ukrainas.

Grenell on uuele ametikohale kandidaat, ütles Reutersile neli Trumpi üleminekuplaanidele lähedal asuvat allikat.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1420 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 729 720 (võrdlus eelmise päevaga +1420);

- tankid 9419 (+20);

- jalaväe lahingumasinad 19 192 (+36);

- suurtükisüsteemid 20 760 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1254 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1004 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 19 365 (+105);

- tiibraketid 2764 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 29 850 (+73);

- eritehnika 3678 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.