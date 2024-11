Toomsalu: Ukraina väed on viimastel kuudel kaotanud sadu ruutkilomeetreid

Vene kauglöökide sagenemine Ukraina taristu pihta on sõjale viimasel nädalal iseloomulikud. Samas on Vene väed rindejoonel kogu aeg territooriumi juurde vallutanud. Kui Ukrainal on puudus nii laskemoonast kui ka elavjõust, siis hakkavad pealetungil saadud kaotused ka Vene poolt mõjutama, ütles kaitseväe operatsioonide ülema asetäitja kolonelleitnant Toomas Väli.

"Ma arvan, et see kulminatsioonipunkt nüüd ikkagi ühel hetkel peab saabuma ka inimestes, sest venelastel endal ka kriitikat on selles suunas, et pealetulev värvatute mass, on nad siis lepingulised või ajateenijad, ei ole võitlusvõimeline," rääkis Väli.

Reservkolonel Hannes Toomsalu ütles, et Kurahhove all võib täheldada Vene vägede rünnakute mõningast vähenemist seoses kantud kaotustega.

"Neljapäeval oli alla 200 – 150 ringis – rünnakuid, muidu oli nädal aega 200. Ja siis toimub rotatsioon, tulevad uued üksused ja siis läheb jälle hooga edasi," ütles ta.

Samas on Toomsalu sõnul Ukraina väed kolme viimase kuuga kaotanud 500 kuni 600 ruutkilomeetrit kuus. Põhjuseks on ka USA sõjalises abis eelmisel aastal tekkinud paus.

"Ega neid vahendeid ei ole, et tulistada kaugemale kuskile koondumisaladele, kus neid üksusi roteeritakse ja taastatakse. Biden ärkas kuidagi väga hilja," selgitas Toomsalu.