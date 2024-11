Töötajaid koondavas Nordicas oli pardapersonal tööl rendifirma kaudu

Nordica on alustanud kollektiivse koondamise protsessi ning eeldab, et lähitulevikus jääb neil alles umbes viiendik kontoritöötajaist, kes aitavad ettevõtte tegevust lõpetada. Paljud Nordica töötjaid olid palgatud tööjõurendifirmade kaudu.

Möödunud nädalal teatas Nordica, et esitab pankrotiavalduse ning alustatud on ka Tallinnas töötavate lepinguliste töötajate koondamisprotsessi.

Ettevõtte kommunikatsiooni- ja välissuhete juht Anne-Marie Leilaani ütles ERR-ile, et kui palju niisuguseid töötajaid neil Tallinnas on, pole lihtne välja tuua, kuna see arv muutub iga päev.

"Mõned päevad tagasi oli meie ettevõttes 186 lepingulist töötajat, kellest 144 olid eestlased," sõnas Leilaani.

Tema sõnul eeldab Nordica, et lähitulevikus läheb neil tarvis umbes 20 protsenti kontoritöötajatest, kes aitavad ettevõtte tegevust lõpetada ja vara väärtust säilitada.

"Kõik piloodid, pardapersonal ja enamik tehnikuid olid tööle võetud tööjõurendifirmade kaudu," lisas Leilaani.

Nordica ja Xfly töötajate hulka kuulusid kommunikatsioonijuhi kinnitusel nii oma ala professionaalid kui ka põhjalikult koolitatud personal ning see, milised on nende edasised töövõimalused, sõltub paljudest eri teguritest.

Kui suured on Nordica võlad, ettevõte esialgu täpsustada ei soovi. Leilaani ütles, et täielik võlgade aruanne lisatakse ametliku pankrotiavalduse juurde ning pärast selle esitamist saavad nad ka võlgade ja varade staatust kommenteerida.

2015. aastal tegevust alustanud Nordic Aviation Group teatas 20. novembril, et ettevõtte ostmisest huvitunud investor loobus tehingust, mistõttu nad lõpetavad tegevuse ja esitavad pankrotiavalduse nii Nordica kui ka selle tütarettevõtte Regional Jeti (Xfly) kohta.

Ettevõtete ainuomanik on Eesti riik.