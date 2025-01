Aab: Nordica viisid pankrotti valed otsused ja kriisid

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Jaak Aab ütles, et üldjoontes on vähemalt majanduskomisjonile selge, mis Nordica pankrotti viis.

"Kindlasti on tehtud valesid otsuseid, võib-olla mitte väga pädevaid. On olnud ka kriisid, koroonakriisid, asjad, mis on mõjutanud. Eelmist juhatust uurib ka prokuratuur, eelmise juhatuse otsuseid. Eks me järk-järgult need vastused saame," rääkis majanduskomisjoni juht Jaak Aab (SDE).

"Ja teha rahvuslikku lennukompaniid sellises geograafilises asendis nagu Eesti niimoodi, et ei ole üldse mingit riski hävida, ei ole võimalik," lisas ta.

Riigikogu liikmed saavad küsida veel täiendavaid dokumente. Riigikogu erikomisjoni juht Anastassia Kovalenko-Kõlvart (KE) tahaks neid näha. Kui Remco Althuis toodi 2023. aastal Nordicat juhtima, oli tema ülesanne erastamise ettevalmistamine.

"Miks juba kohe, kui olid esimesed signaalid, ei püütud erastada, sellega venitati. Ja teiseks, miks ka venitati pankrotiga. Põhimõtteliselt olid inimesed, kes oli väga huvitatud, et nad üle aasta said n-ö kunstlikult selles Nordicas edasi töötada, said väga suuri juhtimistasusid, jagasid avalikkusele vasturääkivaid sõnumeid, ütlesid avalikkusele, et Nordica on pankrotikursilt väljas. Ja põhimõtteliselt nädalase vahega oli juba uudis, et Nordica on hoopis pankrotis," kommenteeris Kovalenko-Kõlvart.

Taristuminister Vladimir Svet (SDE) ütles, et liigselt raha kulutati hoopis 2020. aastal, kui Keskerakonna majandusminister Taavi Aas andis Nordicale riigi poolt ligi 30 miljonilt eurot selle asemel, et aasta eest lennufirma erastada.

Ministeerium keskendub praegu hoopis Nordica töötajate abistamisele ja Transpordi Varahaldusele kuulunud lennukite müügile.

"Kokku me teame, et üle 150 tööpakkumise on töötukassa edastanud Nordica töötajatele. /.../ Lennukid on müügis. Selle nädal lõpuks me ootame esimesi konkreetseid ostupakkumisi. Kokku hinnati, et 30 miljoni euro ringis võinuks hind tulla," ütles minister.

Eeldatavalt kuulutab kohus 17. jaanuaril Nordica pankroti välja.

"Lõppkokkuvõttes, ma arvan, et kui see menetlus saab läbi, tulebki arvutada kokku seda, kui palju riik on sinna raha investeerinud, kui palju on makstud igasuguste maksudena tagasi riigi tuludesse, kui palju ja kes on kahju kandnud," rääkis Svet.