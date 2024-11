Trump ähvardas Kanadat, Mehhikot ja Hiinat uute tollitariifidega

20. jaanuaril 2025 ametisse asuv Trump teatas, et kehtestab Kanadale ja Mehhikole 25-protsendise tariifi seniks, kuni nad piiravad narkootikumide, eriti fentanüüli toomist üle piiri USA-sse ning samuti migrantide liikumist Ameerika Ühendriikidesse. See samm tähendaks nende maadega sõlmitud vabakaubanduslepingute rikkumist.

Trump tõi ka välja võimaluse kehtestada Hiinale 10-protsendine täiendav tollitariif.

Tegemis oli Trumpi ühe kõige konkreetsema kommentaariga selle kohta, kuidas ta rakendab oma majanduskava pärast 5. novembri valimiste võitu, mille eel lubas ta seada kõiges Ameerika esikohale.

"20. jaanuaril, ühena oma paljudest esimestest täidesaatvatest korraldustest, allkirjastan ma kõik vajalikud dokumendid, et nõuda Mehhikolt ja Kanadalt 25-protsendilist tariifi KÕIGILE USA-sse tulevatele toodetele," kirjutas ta oma postituses sotsiaalvõrgustikus Truth Social.

Mehhiko ekspordist läks 2023. aastal USA-sse rohkem kui 83 protsenti ja Kanada ekspordist läheb naaberriiki 75 protsenti.

Trumpi ähvardus kehtestada uued tariifid näib rikkuvat USA-Mehhiko-Kanada vabakaubanduslepingu (USMCA) tingimusi. Trumpi allkirjaga leping jõustus 2020. aastal ja selle lepinguga, mis asendas kunagist Põhja-Ameerika Vabakaubanduslepingut (NAFTA) jätkus suures osas tollimaksuvaba kaubandus kolme riigi vahel.

Trumpil avaneb võimalus leppe tingimused uuesti läbi rääkida 2026. aastal, kui nn päikeseloojangusäte võimaldab kas lepingust välja astuda või alustada kõnelusi pakti muutmise üle.

Pärast tariifiähvarduse avaldamist vestles Trump Kanada peaministri Justin Trudeauga, mille käigus arutati kaubanduse ja piiride turvalisuse küsimusi, ütles Reutersile informeeritud allikas Kanadas.

"See oli hea arutelu ja nad hoiavad ühendust," ütles allikas, kuid ei kommenteerinud otseselt Trumpi tariifiähvardusi.

USA riikliku väliskaubandusnõukogu endine president William Reinsch ütles, et Trump võib loota, et tariifide kehtestamisega ähvardamine ajendab alustama USMCA muutmise üle läbirääkimisi varem.

"See näib mulle eelkõige pigem ähvardusena," ütles Reinsch. "Ma arvan, et mõte on selles, et kui sa neid pidevalt näkku lööd, siis nad lõpuks annavad alla."

Trumpi teade kutsus esile dollari kursimuutuse. See tõusis ühe protsendi Kanada dollari ja kaks protsenti Mehhiko peeso suhtes, samal ajal kui Aasia aktsiaturud langesid, nagu ka Euroopa aktsiafutuurid.

Hiina: kaubandussõjast ei võida keegi

Hiina puhul süüdistas valitud USA president Pekingit selles, et see ei võtnud piisavalt jõulisi meetmeid, et peatada Mehhiko kaudu USA-sse suunduvate ebaseaduslike uimastite vool.

"Kuni ajani, mil nad peatavad, võtame Hiinalt kõikidelt nende Ameerika Ühendriikidesse saabuvatelt toodetelt 10 protsenti lisatariifi, mis lisandub täiendavalt juba olemasolevatele tariifidele," ütles Trump.

Trumpi lubadustele andis vastulöögi Hiina saatkonna pressiesindaja Liu Pengyu: "Hiina usub, et Hiina ja USA majandus- ja kaubanduskoostöö on oma olemuselt vastastikku kasulik. Kaubandussõjast ega tariifisõjast ei võida keegi."

Saatkond viitas ka sammudele, mida Hiina on astunud pärast 2023. aasta USA-Hiina kohtumist, mille järel Peking lubas, et peatab fentanüüli tootmisega seotud kaupade ekspordi. Fentanüül on USA-s peamine narkootikumide üledoosidest tingitud surmade põhjus.

"Kõik see tõestab, et väited Hiinast, mis lubab teadlikult fentanüüli lähteainetel USA-sse voolata, on täiesti vastuolus faktide ja tegelikkusega," ütles pressiesindaja.

Trump on varem lubanud lõpetada Hiina enamsoodustusrežiimi kaubanduses ja kehtestada Hiina impordile rohkem kui 60-protsendised tariifid, mis on palju kõrgemad kui need, mis tema esimesel ametiajal kehtestati.

Hiina majandus on praegu palju haavatavamas olukorras, arvestades riigi pikalt venima jäänud kinnisvaraturu langust, võlariske ja nõrka sisenõudlust.

Trump rääkis 5. novembri presidendivalimiste eel plaanist kehtestada 10-20 protsendi suurused tariifid praktiliselt kogu impordile. Ta ütles ka, et seab 200-protsendise tariifi igale üle USA-Mehhiko piiri tulevale autole.

Samuti väljendas ta oma kavatsust kasutada ametisse astumise järel USMCA sätet vaadata selle tingimused kuue aasta järel üle. Praegu peaks see eeldatavasti toimuma juulis 2026.

Mehhiko rahandusministeerium ütles Trumpi tariifilubaduste järel tehtud avalduses: "Mehhiko on Ameerika Ühendriikide üks juhtivaid kaubanduspartnereid ja USMCA pakub riiklikele ja rahvusvahelistele investoritele kindluse raamistikku."

Majandusteadlased väidavad, et Trumpi üldised tariifiplaanid, mis on tõenäoliselt tema majanduspoliitika kõige suuremate tagajärgedega osa, viivad USA impordi tollimaksumäärad tagasi 1930. aastate tasemele, tõstavad inflatsiooni, viivad USA-Hiina kaubavahetuse kokkukukkumiseni, ajendavad teisi kättemaksuaktsioonidele ja muudavad drastiliselt tarneahelaid, märkis uudisteagentuur Reuters.

Majandusteadlaste selgituste kohaselt kannavad ettevõtted, kes impordivad tollimaksuga hõlmatud tooteid, oma kulud edasi kas tarbijatele või nõustuvad väiksema kasumiga.