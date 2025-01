Trump lubas laupäeval jõustada Kanadale ja Mehhikole 25-protsendised tollid

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et täidab oma ähvarduse kehtestada 1. veebruaril Kanadast ja Mehhikost pärit impordile 25 protsendi suuruse tollimaksu. Samas ta lisas, et otsust selle kohta, kas see hõlmaks ka nendest riikidest pärit naftaimporti, pole veel tehtud.

Trump ütles Valge Maja Ovaalkabinetis ajakirjanikega vesteldes, et tollimaksude kehtestamise eesmärk on survestada neid riike seoses neist lähtuva migrantide ja fentanüüli sissevooluga ning kaubandusdefitsiidiga.

President väitis ka, et kavatseb endiselt kehtestada Hiinale uued tollimaksud, mille kohta ta eelmisel nädalal ütles, et kaalub 10-protsendist tariifi, kuid ei andnud selle kohta üksikasju. Trump põhjendas Hiinale tollimaksude kehtestamist samuti sealt lähtuva fentanüüliga, mis tema sõnul põhjustab USA-s sadu tuhandeid surmajuhtumeid. "Nii et Hiina hakkab lõpuks maksma ka selle eest ja me teeme seda," rääkis ta.

Trump ähvardas valimiskampaania ajal kehtestada Hiinas toodetud kaupadele kuni 60-protsendised tollimaksud, kuid hoidus oma ametiaja esimestel päevadel selle meetme kohesest kehtestamisest, käskides selle asemel oma administratsioonil küsimust lähemalt uurida.

Hiina kaupade import Ameerika Ühendriikidesse on alates 2018. aastast vähenenud – see on majandusteadlaste arvates osaliselt tingitud mitmetest tõusvatest tollimaksudest, mille Trump kehtestas oma esimesel ametiajal (2017-2020).

Hiina asepeaminister hoiatas selle aasta algul protektsionismi eest, kuna Trumpi naasmine presidendina uuendab kaubandussõja ohtu maailma kahe suurima majanduse vahel, kuid ei maininud USA-d nimepidi.

Asepeaminister Ding Xuexiang ütles Šveitsis Davosis Maailma Majandusfoorumil kõneledes, et tema riik otsib kaubanduspingete leevendamiseks mõlemale poolele kasulikku lahendust ja soovib oma importi laiendada.

Kanada ja Mehhiko on öelnud, et reageerivad USA tariifidele oma meetmetega, püüdes samal ajal ka Washingtonile kinnitada, et nad rakendavad meetmeid USA murede lahendamiseks.

Kui USA naftaimporti Kanadast ja Mehhikost hakatakse maksustama, võib see õõnestada Trumpi lubadust elukallidust alandada, kommenteeris Briti rahvusringhääling BBC.

Teoreetiliselt tähendab riiki saabuvate kaupade maksustamine tollimaksuga seda, et inimesed ostavad neid vähem, kuna need muutuvad kallimaks. Tollimaksude kehtestamise eesmärk on see, et tarbijad ostaks selle asemel odavamaid kohalikke tooteid, millega edendaks oma riigi majandust.

Kuid imporditud energia tollimaksuga kasvav hind võib kanduda ettevõtetele ja tarbijatele, mis võib tõsta hindu kõigest alates bensiinist kuni toidukaupadeni. Umbes 40 protsenti USA naftatöötlemistehaseid läbivast toornaftast imporditakse ja suurem osa sellest tuleb Kanadast.