Trumpi meeskonda tabas pommiähvarduste laine

USA võimud teatasid, et presidendiks valitud Donald Trumpi järgmise administratsiooni liikmed said pommiähvardusi ning riigis kasvab mure poliitilise vägivalla pärast.

Mitu kandidaati langes pommiähvarduste sihtmärgiks.

Trumpi poolt kaitseministriks määratud Pete Hegseth teatas, et tema kodule tehti pommiähvardus. Ka põllumajandusministriks valitud Brooke Rollins ütles, et tema kodu langes pommiähvarduse sihtmärgiks.

USA järgmine suursaadik ÜRO-s Elise Stefanik teatas pommiähvardusest. Pommiähvarduse sai veel ka Luure Keskagentuuri (CIA) järgmine juht John Ratcliffe.

Sellega ähvardused veel ei piirdunud, keskkonnakaitseagentuuri (EPA) järgmine juht Lee Zeldin sai samuti pommiähvarduse, koos Palestiina-meelse sõnumiga. Pommiähvardusi saadeti tema koju ja juudi päritolu Zeldin teatas, et teeb nüüd koostööd korrakaitsjatega.

Ka teised tulevase USA valitsuskabineti liikmed said ähvardusi. Võimude teatel sai järgmine kaubandusminister Howard Lutnick ähvarduse, see saadeti tema New Yorgis asuvasse residentsi.

Trumpi pressiesindaja Karoline Leavitt ütles, et viimased intsidendid leidsid aset teisipäeva õhtust kuni kolmapäeva hommikuni.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas, et on teadlik arvukatest pommiähvardustest.

Trumpile endale korraldati juulis atentaat Pennsylvanias toimunud valimisüritusel, kus ekspresident sai paremast kõrvast kergelt haavata.