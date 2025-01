USA senat kinnitas John Ratcliffe'i CIA direktoriks

President Donald Trumpi esitatud Ratcliffe on endine Kongressi Esindajatekoja liige, kes töötas Trumpi esimesel ametiajal riikliku luuredirektorina.

Vabariiklaste juhitud senat on töötanud selle nimel, et Trumpi kandidaadid tema administratsiooni kõrgeimatele ametikohtadele võimalikult kiiresti kinnitada, alustades tema rahvusliku julgeoleku meeskonnast.

Endine vabariiklasest senaator Marco Rubio kinnitati välisministriks esmaspäeval, Trumpi ametisseastumise päeval, ja reedel hääletab senat endise Fox Newsi saatejuhi Pete Hegsethi kaitseministriks nimetamise üle.

Senati luurekomitee on määranud 30. jaanuariks USA Esindajatekoja endise liikme Tulsi Gabbardi kuulamise, kelle Trump on esitanud riikliku luuredirektori kohale.

Eelmisel nädalal toimunud kuulamisel nõudsid senati luurekomitee liikmed Ratcliffe'ilt selgust , kas ta plaanib vallandada või sunnib lahkuma CIA töötajaid nende poliitiliste vaadete või nende suhtumise tõttu Trumpi, kes on sageli kritiseerinud USA peamist luureagentuuri ja selle hinnanguid. Ratcliffe lubas seda mitte teha ja komitee toetas teda esmaspäevasel koosolekul häältega 14:3, vabastades sellega tee tema kandidatuuri arutamiseks senati täiskogus.

Ratcliffe oli riigi riiklik luuredirektor 2020. aasta maist kuni Trumpi ametist lahkumiseni 2021. aasta jaanuaris, mis on riigi kõrgeim luurevaldkonna ametikoht.

Senatis toimunud kuulamisel ütles Ratcliffe, et tema arvates on oluline suurendada jõupingutusi Pekingi ohu tõrjumiseks. Ta märkis, et USA seisab silmitsi ajaloo kõige keerulisema riikliku julgeolekukeskkonnaga. Ratcliffe ütles ka, et usaldab Trumpi Ukraina ja Venemaaga seotud küsimustes ning on kindel USA suutlikkuses Venemaale ja Hiinale vastu seista.

Ratcliffe'ist sai seega teine ​​USA uue administratsiooni liige pärast välisminister Rubiot, kelle ametisse saamisele senat oma heakskiidu andis.

Ratcliffe sündis Illinoisi osariigis Mount Prospectis 20. oktoobril 1965 õpetajate perre. Ta lõpetas 1987. aastal Notre Dame'i ülikooli, kus õppis avalikku haldust ja rahvusvahelisi suhteid ning 1989. aastal sai Lõuna Metodisti Ülikoolist juuradoktori kraadi.

Kuni 2004. aastani oli ta erapraksises jurist ja pärast seda töötas USA Texase idapiirkonna prokuratuuris, 2007. aastal määrati ta ajutiseks ringkonnaprokuröriks. Lisaks töötas ta aastatel 2004–2012 Texase väikelinna Heathi linnapeana. Aastatel 2015–2020 oli ta USA Esindajatekoja liige, pärast mida oli ta kuni 2021. aastani riiklik luuredirektor.