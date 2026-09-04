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USA maaväeministri kohusetäitjaks sai Adam Telle

Välismaa
Washingtonis asuv Pentagon
Washingtonis asuv Pentagon Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Carlos Barria
Välismaa

USA maaväeminister Dan Driscoll lahkus nädala alguses ametist ning president Donald Trump nimetas neljapäeval vabaks jäänud ametikoha kohusetäitjaks Adam Telle.

Telle vastutas varem USA armee insenerikorpuse tsiviiltööde programmi eest. Samuti on ta varem töötanud vabariiklastest senaatorite heaks, Trumpi esimese administratsiooni ajal tegutses ta Valges Majas

Driscoll teatas oma tagasiastumisest esmaspäeval, tema lahkumisele eelnesid mitu kuud kestnud pinged kaitseminister Pete Hegsethiga. 

Driscoll toetas armee ulatuslikku ümberkorraldamist, mis hõlmas muu hulgas droonide ja kaasaegse tehnoloogia suuremat kasutamist. Samal ajal lahkusid või sunniti lahkuma mitmed kindralid, kes olid seotud nende reformide elluviimisega.

Telle võtab maavägede juhtimise üle ajal, mil USA on endiselt sõjalises konfliktis Iraaniga. Telekanal CBS News kirjutab, et sõja tõttu on USA-l tekkinud puudujääk kriitilise tähtsusega relvasüsteemidest, nagu Patrioti ja THAAD-i raketitõrjesüsteemid. Neid süsteeme haldab USA maavägi. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CBS News

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