WSJ: Yi Pengi ankur võis mööda merepõhja lohiseda 160 kilomeetrit

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et sidekaablite kahjustamises kahtlustatav Hiina laev Yi Peng 3 võis oma ankrut mööda merepõhja lohistada ligi 160 kilomeetrit.

Hiljuti sai Läänemerel kahjustada kaks merekaablit ning nende purunemise võimalikuks osaliseks peetakse nüüd Hiina kaubalaeva Yi Peng 3, sest see liikus kahjustuse tuvastamise hetkel mõlema kaabli läheduses.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et uurijad kahtlustavad, et laeva ankur võis mööda merepõhja lohiseda 160 kilomeetrit.

Laev väljus 15. novembril Ust-Luga sadamast, mis asub Venemaa Leningradi oblastis. Uurijad kahtlustavad, et laeva kapten sai Vene luurelt käsu saboteerida Läänemere kriitilist taristut.

"On äärmiselt ebatõenäoline, et kapten poleks märganud, et tema laev aeglustus ja vedas ankrut, kaotades tundideks kiirust ja lõhkudes teel kaableid," ütles üks uurimisega seotud Euroopa uurija ajalehele The Wall Street Journal.

Lehe teatel teeb laeva Hiina omanikfirma Ningbo Yipeng Shipping uurijatega koostööd ja lubas laeva rahvusvahelistes vetes peatada.

Kaablite kahjustamine toimus Rootsi vetes 17.-18. novembril. Hiina laeva ankur näib olevat kahjustatud. Uurimisega kursis olevad inimesed ütlesid, et laeva ankru ülevaatus näitas, et kahjustused viitavad, et ankur lohises ja kahjustas kaableid.

Laeva kapten on Hiina kodanik, meeskonda kuulub ka Venemaa meremees. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul pole meeskonda veel üle kuulatud. Mitmed lääne luureametnikud ütlesid, et nad ei usu, et Hiina valitsus oli intsidendiga seotud. Kahtlustatakse, et sabotaaži taga on Vene luure, vahendas The Wall Street Journal.