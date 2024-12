WSJ: Läänemere kaablite lõhkumises kahtlustatav Hiina laev sai Vene luurelt juhiseid

Hiina laev Yi Peng 3, mida kahtlustatakse Läänemeres sidekaablite lõhkumises, sai juhiseid Venemaa luurelt, kirjutab The Wall Street Journal.

WSJ kirjutab kaablite lõhkumist puudutava uurimisega seotud valitsusallikatele tuginedes, et Vene luure andis Yi Peng 3 laeva kaptenile juhised lõigata ankru abil kommunikatsioonikaablid läbi.

Allikad ütlesid lehele, et Venemaa luurelaev Merkuri saabus 21. novembril Taani ja Rootsi vahel Kattegati väina ning tegi Yi Peng 3 ja selle ümbruse kohta elektroonilist luuret. Ka Helsingin Sanomat on varem selle laeva liikumisest kirjutanud.

WSJ teatel edastas Vene laev krüpteeritud teavet oma peakorterisse, mis asub Venemaal Kaliningradis. Lehe andmeil tegutseb Merkuri peamiselt Vahemerel ja saadab Vene kaubalaevu.

Yle kirjutas novembris, et Yi Peng 3 tegevus muutus tänavu kevadel, kui 16. märtsil suundus laev Kaug-Idas Nahhodka sadamasse. Pärast seda on laev teinud vähemalt kolm reisi Murmanskisse ja ühe Ust-Luga sadamasse. MarineTrafficu andmetel ei olnud see laev käinud Venemaal alates 2015. aastast, mil veebileht laeva liikumisest ülevaateid salvestama hakkas. Samas, alates käesoleva aasta märtsist ei ole laev kordagi Hiinasse naasnud.

WSJ märgib, et ei ole selge, miks Hiina ettevõte, kes on laeva omanik, selle laeva tegevust tänavu kevadel muutis ja kas selle muutuse põhjus võis näiteks olla koostöö alustamine Venemaaga.

Venemaa võimud on eitanud igasugust seotust kaablite lõhkumisega. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on nimetanud selliseid väiteid absurdseks ja naeruväärseks.

WSJ viitab samas ka NATO probleemidele Läänemeres olnud juhtumitele vastamises. WSJ allikate väitel ei ole lääneriikide võimud tahtnud avalikult Venemaad süüdistada selleks, et vältida oma kodanike seas paanikat.

Soome ja Saksamaa ning Rootsi ja Leedu vahelised sidekaablid purunesid 17. ja 18. novembril Rootsi territoriaalvetes. Juhtunus kahtlustatakse Hiina laeva Yi Peng 3, mis laevaseireportaalide andmetel oli kaabite katkemise ajal purunemise piirkonnas. Yi Peng 3 on alates 19. novembrist ankrus Rootsi ja Taani vahelises Kattegati väinas.