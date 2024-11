Läänemeres kahjustatud sidekaablid saadi uuesti tööle

Läänemere põhjas kulgevad Soome-Saksa ja Leedu-Rootsi vahelised sidekaablid, mis seni ametlikult kindlaks tegemata tegutseja novembri keskel kahjustas, on uuesti tööle pandud, teatasid kaablite operaatorfirmad.

"Telia Läänemere-alune andmesideliiklus taastati neljapäeval pärast seda, kui see Leedu rahvusvaheline sideühendus Rootsiga oli peaaegu kaks nädalat katkenud," teatas Telia Lietuva neljapäeval.

Ettevõtte kinnitusel ei pidanud Leedu elanikud juhtunu tõttu kahju kannatama.

Soome ettevõte Cinia teatas reedel, et on täielikult taastanud Soomet ja Saksamaad ühendava merealuse kiudoptilise kaabli C-Lion1.

17. novembril sai kahjustada üks kolmest Rootsit ja Leedut ühendavast Läänemere põhjas kulgevast sidekaablist ning samal päeval katkes ka Helsingit ja Saksamaa Rostocki linna ühendav kaabel.

Uurijad usuvad, et kaks Läänemere kaablit võis kahjustada Hiina lipu all sõitev laev Hiina laev Yi Peng 3, mis väljus Venemaa Ust-Luuga sadamast ning mille on nüüd Kattegati väinas peatanud Taani võimud.