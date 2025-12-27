X!

New York nõuab ühismeedia platvormidelt vaimse tervise hoiatuste kuvamist

Välismaa
Noored kasutamas nutitelefone
Noored kasutamas nutitelefone Autor/allikas: Anna Urackchina/ERR
Välismaa

USA New Yorgi osariigi kuberner Kathy Hochul teatas reedel, et sotsiaalmeediaplatvormid peavad uue seaduse kohaselt hakkama kuvama hoiatussilte nende võimaliku kahjuliku mõju kohta noorte kasutajate vaimsele tervisele.

"New Yorgi elanike turvalisuse tagamine on olnud minu peamine prioriteet alates ametisseastumisest ja see hõlmab ka meie laste kaitsmist sotsiaalmeedia võimalike kahjude eest, mis soodustavad liigset kasutamist," ütles Hochul avalduses.

Sel kuul kehtestas Austraalia sotsiaalmeedia keelu alla 16-aastastele lastele. New York ühineb selliste USA osariikidega nagu California ja Minnesota, kus kehtivad sarnased seadused sotsiaalmeediale.

New Yorgi osariigi seadus hõlmab platvorme, mis pakuvad sõltuvust tekitavat uudisvoogu, automaatset videote esitamist ja võimaldavad sõnumite lõpmatut kerimist ekraanil. Seadus kehtib sisule, mis on osaliselt või täielikult tarbitav New Yorgis, kuid mitte füüsiliselt väljaspool osariiki asuvate kasutajate puhul.

See võimaldab osariigi peaprokuröril esitada hagi ja nõuda kuni 5000 dollari suurust tsiviilkaristust iga seaduserikkumise eest.

Hochul võrdles sotsiaalmeedialt nõutavaid hoiatusi sarnaste siltidega muudel kaupadel, nagu tubakatooted, kus nendega teavitatakse vähiriskist või plastpakenditel, mille puhul hoiatatakse väikelapsi ähvardava lämbumisohu eest.

Peamisi sotsiaalmeediakeskkondi pakkuvate ettevõtete TikTok, Snap, Meta ja Alphabet esindajad ei vastanud kohe Reutersi kommentaaritaotlustele.

Sotsiaalmeedia mõju laste vaimsele tervisele on muutunud üha kasvavaks ülemaailmseks murekohaks ning mitmed USA koolipiirkonnad on kaevanud Meta Platformsi ja teisi sotsiaalmeedia ettevõtteid selle pärast kohtusse.

USA riiklik peaarst andis 2023. aastal välja soovituse laste kaitsemeetmete kohta ja nõudis hiljem sotsiaalmeedias hoiatussiltide loomist, nagu praegu New Yorgi osariigis nõutav.

New Yorgi osariigi suurim linn on New York, teised suuremad linnad on Buffalo, Rochester, Yonkers ja Syracuse.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:48

Kahel NBA Tähtede mängul osalenud Thomas mõtleb Euroliigast

12:30

"Spordis ainult tüdrukud" võtab kokku 2025. aasta Eesti naiste spordis

12:24

Kagu-Eesti muuseumid peavad külastajate arvu languse tõttu lisaraha otsima

12:08

New York nõuab ühismeedia platvormidelt vaimse tervise hoiatuste kuvamist

11:59

Briti esireket jätab aasta esimese slämmiturniiri vahele

11:33

Leht: Trumpi sõnul on Ukraina-Vene rahu sõlmimiseks head võimalused Uuendatud

11:11

Raadio- ja telesaated võtavad erisaadetega kokku 2025. aasta

10:55

Selgusid aasta naissportlase nominendid

10:53

Dramaturg Paul Piik: nalja ei tohi teha kaitsetute inimeste üle

10:51

Jüri Saar: Euroopa ei tohi jälle õpitud abituse teed minna

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

26.12

Sõja 1402. päev: Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

26.12

New York Times: Eesti esindaja Kapitooliumil võlub oma sarmiga USA seadusandjaid

26.12

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

26.12

Pühad möödusid nii päästjatele kui ka politseinikele töiselt

26.12

Uusküla: madal sündimus toob kaasa hulga majanduslikke probleeme

26.12

Geeniteadlane: teaduslünk juhatab naised suunamudijate rüppe

26.12

Nädalavahetusel on oodata tormi

11:33

Leht: Trumpi sõnul on Ukraina-Vene rahu sõlmimiseks head võimalused Uuendatud

25.12

Sõja 1401. päev: Bloombergi teatel taotleb Venemaa rahuplaani viimase versiooni muutmist

08:11

Iisrael tunnustas esimese riigina Somaalimaa iseseisvust

ilmateade

loe: sport

12:48

Kahel NBA Tähtede mängul osalenud Thomas mõtleb Euroliigast

12:30

"Spordis ainult tüdrukud" võtab kokku 2025. aasta Eesti naiste spordis

11:59

Briti esireket jätab aasta esimese slämmiturniiri vahele

10:55

Selgusid aasta naissportlase nominendid

loe: kultuur

10:53

Dramaturg Paul Piik: nalja ei tohi teha kaitsetute inimeste üle

26.12

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

26.12

Keelesäuts. Valgeid jõule

26.12

Headreadi raamatuaasta blogi: Riste Sofie Kääri "Aps!"

loe: eeter

11:11

Raadio- ja telesaated võtavad erisaadetega kokku 2025. aasta

10:53

Dramaturg Paul Piik: nalja ei tohi teha kaitsetute inimeste üle

10:02

Andero Uusberg: pühade ajal murdub rutiin ja toob esile varjatud pinged

26.12

Grete Griffin: raske on peres ainsana lastele eesti keelt õpetada

Raadiouudised

26.12

Euroopa elektrivõrkude keskne planeerimine tekitab küsimusi

26.12

Politseil on tulnud sel nädalal tegeleda 159 korral perevägivallaga

26.12

Päevakaja (26.12.2025 18:00:00)

26.12

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

25.12

Tallinna Lennujaam soovib riigilt regionaalsete lennujaamade arengu visiooni

25.12

PPA Lõuna prefektuur käivitas Tartus abipolitseinike droonigrupi

25.12

Tartu Ülikooli teaduskool 60

25.12

Päevakaja (25.12.2025 18:00:00)

25.12

Ilm on muutlik ja tuuline

24.12

Päevakaja (24.12.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo