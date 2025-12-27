New York nõuab ühismeedia platvormidelt vaimse tervise hoiatuste kuvamist

"New Yorgi elanike turvalisuse tagamine on olnud minu peamine prioriteet alates ametisseastumisest ja see hõlmab ka meie laste kaitsmist sotsiaalmeedia võimalike kahjude eest, mis soodustavad liigset kasutamist," ütles Hochul avalduses.

Sel kuul kehtestas Austraalia sotsiaalmeedia keelu alla 16-aastastele lastele. New York ühineb selliste USA osariikidega nagu California ja Minnesota, kus kehtivad sarnased seadused sotsiaalmeediale.

New Yorgi osariigi seadus hõlmab platvorme, mis pakuvad sõltuvust tekitavat uudisvoogu, automaatset videote esitamist ja võimaldavad sõnumite lõpmatut kerimist ekraanil. Seadus kehtib sisule, mis on osaliselt või täielikult tarbitav New Yorgis, kuid mitte füüsiliselt väljaspool osariiki asuvate kasutajate puhul.

See võimaldab osariigi peaprokuröril esitada hagi ja nõuda kuni 5000 dollari suurust tsiviilkaristust iga seaduserikkumise eest.

Hochul võrdles sotsiaalmeedialt nõutavaid hoiatusi sarnaste siltidega muudel kaupadel, nagu tubakatooted, kus nendega teavitatakse vähiriskist või plastpakenditel, mille puhul hoiatatakse väikelapsi ähvardava lämbumisohu eest.

Peamisi sotsiaalmeediakeskkondi pakkuvate ettevõtete TikTok, Snap, Meta ja Alphabet esindajad ei vastanud kohe Reutersi kommentaaritaotlustele.

Sotsiaalmeedia mõju laste vaimsele tervisele on muutunud üha kasvavaks ülemaailmseks murekohaks ning mitmed USA koolipiirkonnad on kaevanud Meta Platformsi ja teisi sotsiaalmeedia ettevõtteid selle pärast kohtusse.

USA riiklik peaarst andis 2023. aastal välja soovituse laste kaitsemeetmete kohta ja nõudis hiljem sotsiaalmeedias hoiatussiltide loomist, nagu praegu New Yorgi osariigis nõutav.

