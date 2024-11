Reisifirma Kon Tiki kliendid pääsesid Keenia hotellist

Reisifirma Kon Tiki korraldatud reisiga Keeniasse reisinud eestlased on reede pärastlõuna seisuga hotellist välja pääsenud, teatas Eesti välisministeeriumi esindaja. Välisministeerium ja TTJA abistavad samal ajal ka teisi tegevuse lõpetanud Kon Tiki kliente, kes viibivad teistes riikides.

Välisministeeriumi ja tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tihedas koostöös õnnestus Keenias reisifirma võla tõttu hotelli lõksu jäänud Eesti kodanikel täna hotellis välja pääseda ja nad saavad peagi alustada teed tagasi Eestisse.

"Oli äärmiselt õnnelik juhus, et Eesti suursaadik Keenias, kes resideerib Tallinnas, viibis parasjagu Nairobis ja sai koos Eesti aukonsuliga vahetult suhelda hotelliketi ja Keenia ametivõimudega ning seeläbi Eesti kodanike hotellis väljapääsemisele kaasa aidata," ütles välisminister Margus Tsahkna.

Koos välisministeeriumiga peetud läbirääkimised Keenia hotelliga päädisid sellega, et TTJA esitatud garantiikiri oli abiks Eesti inimeste hotellist väljasaamisel.

"Garantiikiri on seotud tagatise realiseerimisega ja ametil oli võimalik garanteerida see summa, mis puudutas reisijate koju toimetamist," teatas TTJA esindaja.

Tagatise seadmise kohustus on ettevõtjal ja amet võtab selle kasutusele kui ettevõtja ei suuda oma maksevõime tõttu täita pakettreisilepingutest ja seotud reisikorraldusteenuste lepingutest tulenevaid kohustusi reisijate ees.

TTJA ja välisministeerium aitab Kon Tiki kliente teistes riikides

Lisaks Keeniale on aga mitmed Kon Tiki kliendid veel Mehhikos, Dominikaanis, Sansibaril ja Malaisias. Nendega käib aktiivne suhtlus, et olla ka neile abiks reisilt tagasitoomiseks ning vajadusel tagasitoomiseni majutamiseks, teatas TTJA.

TTJA-le teadaolevalt on veel 26 inimest Mehhikos, 25 inimest Sansibaril, 11 inimest Dominikaanis ning neli inimest Malaisias Kon Tikist ostetud reisidel.

Kõigi reisiseltskondadega on TTJA koos välisministeeriumiga suhelnud ning pakub igakülgset tuge, et kõik reisiteenused saaksid osutatud, sealhulgas oleksid inimestel majutused ning piletid tagasilendudeks.

Tänase seisuga on TTJA-le laekunud üle 300 avalduse Kon Tiki Reisidele makstud summade tagastamiseks.

Neljapäeval kirjutas Delfi, et eestlastest turiste hoitakse Keenias ühes hotellis kinni, kuna hotell pole reisi korraldanud reisibüroolt Kon Tiki veel raha kätte saanud. Reisibüroo esindaja väitis, et 40 000 dollari suurune makse on tehtud – oodatakse selle laekumist ning seejärel saavad inimesed koju.

Neljapäeva õhtul teatas reisifirma Kont Tiki ka, et lõpetab raske majandusliku olukorra tõttu tegevuse. Kõik ettevõtte alt reisile suundunud inimesed, kes on hetkel reisidel, saavad oma reisi lõpuni teha ja kui peaks ettenägematuid olukordi tekkima, siis kõik kulud kojulennuks kaetakse, kinnitas ettevõte pressiteates.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on kasutusele võtnud Kon Tiki Reiside tagatise.