TTJA esitas politseile Kon Tiki Reiside kohta kuriteoteate

TTJA sai kokku 621 avaldust Kon Tiki Reisid OÜ-le tasutud raha tagasi maksmiseks. Tähtaegselt esitatud põhjendatud nõuded hüvitatakse reisijatele ühe nädala jooksul 55 protsendi ulatuses.

Lisaks esitas amet Kon Tiki Reiside kohta kuriteoteate võimaliku kelmuse uurimiseks.

"Meil on väga kahju tekkinud olukorra pärast, kus sajad inimesed on jäänud ilma reisist ning nagu tänaseks selgunud, pole tagatise arvelt võimalik neile ka kogu summat tagastada. Oleme avalduse saatnud tarbijatega eraldi ühendust võtnud, et selgitada olukorda ja edasisi võimalusi. Kon Tiki Reisid OÜ suhtes oleme esitanud kuriteoteate politsei- ja piirivalveametile, et uurimine aitaks tuvastada võimalikke pettuse või kelmuse ilminguid ettevõtja äritegevuses," selgitas TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Merike Koppel.

TTJA andmetel olid Kon Tiki Reisidel kehtivad tagatised kogusummas 860 000 eurot, mille andis välja Gar-Bo Försäkring AB. Kuna põhjendatud ja tähtaegselt esitatud nõuete kogusumma on suurusjärgus 1,5 miljonit eurot, osutus tagatis kõigi nõuete rahuldamiseks ebapiisavaks.

"Kui 2024. aasta kevadel oli Kon Tiki Reisid OÜ tagatise summa 230 000 eurot, siis järelevalve tulemusena suurendas ettevõtja seda summat 860 000 euroni. Ettevõtja esitatud möödunud aasta kolmanda kvartali aruandluse kohaselt oli reisiettevõtja tagatis piisav ehk kattis kogu tulevikku suunatud müügimahu. Reisiettevõtjal on kohustus esitada õigeid andmeid. See, et Kon Tiki Reiside võetud kohustuste kogusumma ületab niivõrd suures mahus reisiettevõtja poolt seatud tagatist, näitab, et reisiettevõtja ei täitnud tagatise kohustust nõuetekohaselt ning samas esitas ta ka TTJA-le valeandmeid. Seetõttu oleme esitanud ettevõtja suhtes ka kuriteoteate politseile," ütles Koppel.

Nõuete hüvitamine

Kuna ettevõtte tagatis osutus kõigi nõuete rahuldamiseks ebapiisavaks, siis rahuldatakse reisijate tähtaegselt esitatud põhjendatud nõuded vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele. Proportsionaalseks hüvitamiseks selgitas TTJA välja protsendi määra, mille ulatuses iga reisija nõue hüvitamisele kuulub. Selleks on 55 protsenti nõude summast. Väljamaksed tehakse nädala jooksul.

Esmajärjekorras rahuldas amet põhjendatud nõuded, mis puudutasid kulutusi reisijate tagasitoomisele, sealhulgas majutuskulud. Selliste nõuete alusel on TTJA hüvitanud Kon Tiki Reiside tagatise arvelt ligi 42 000 eurot 97 reisijale.

Kon Tiki Reiside suhtes on alustatud pankrotimenetlust, kuid praeguseks ei ole pankrotti välja kuulutatud. Kui pankrot kuulutatakse välja, avaldatakse selle kohta teade Ametlikes Teadaannetes ja siis saavad kõik, kellel on ettevõtja vastu nõudeid, esitada need pankrotimenetluses üldises korras.

TTJA selgitas, et nõuete rahuldamine on võimalik pankrotivara olemasolul – kas ja kui palju ettevõttel vara on, selgitatakse välja pankrotimenetluse käigus. Mõnel juhul, kui tegemist on varasema nõudega, mis pole seotud maksejõuetusega, võib abi saada ka kindlustuse kaudu.

Eestis kehtib individuaalne tagatissüsteem

TTJA selgitas, et individuaalne tagatissüsteem tähendab, et kõik reisikorraldajad ja seotud reisikorraldusteenuste pakkujad on kohustatud omama tagatist. Neil on kohustus hinnata tagatise piisavust ja vajadusel tagatist suurendada. Tagatis peab olema piisav reisiettevõtja tegevuse igal ajahetkel. Ettevõtja maksejõuetuse olukorras saab TTJA kasutada tagatist reisijate nõuete hüvitamiseks ja juba reisil olevate reisijate koju naasmise korraldamiseks.

Järelevalve tulemusel ja koostöös reisiettevõtjatega on 2023. ja 2024. aastal ettevõtjad tagatisi suurendanud kogusummas 8,4 miljoni euro võrra. TTJA sõnul näitab see, et Eesti reisiettevõtjad on vastutustundlikud ja täidavad reisiettevõtjatele kehtivaid nõudeid.

"Kon Tiki tagatise kasutuselevõtu puhul oli tegemist väga erandliku juhtumiga, mis ei peaks mõjutama reiside ostmist Eesti reisiettevõtjatelt," lisas Koppel.

Reisifirma Kon Tiki Reisid teatas eelmise aasta novembri lõpus, et lõpetab raske majandusliku olukorra tõttu tegevuse. Samal ajal olid Kon Tiki pakettreisidel kümned inimesed, kelle reisiteenuse eest ei olnud ettevõte aga täies ulatuses tasunud. Detsembri alguses saabusid viimased ettevõtte võla tõttu välismaale jäänud kliendid tagasi Eestisse.