Politico pani Simsoni tegevusele volinikuna hinde C

"Simsoni ametiaeg oli arvestades Venemaa sõda Ukrainas ja sellest tulenenud energiakriisi karm. Tema suurim võitlus oli aga kehtestada end komisjonis, kus tema ametiülesanded jäid osalt ka komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ning endise rohepöörde valdkonna asepresidendi Frans Timmermansi ja tema lahkumise järel Maroš Šefčoviči alla," kirjeldas väljaanne.

Politico hinnangul väärib tunnustust Simsoni tegevus Venemaa rünnaku alla jäänud Ukraina toetamine selle energiasüsteemi töös hoidmiseks. Samuti suutis Simson ilma suuremate kriisideta juhtida suure hulga keeruliste õigusaktide vastuvõtmist

"Kuid vaiksest kompetentsist piisab harva, et suure rahva seas silma paista," lõpetas Politico oma lühihinnangu.

Euroopa Komisjoni eelmise ja ka praeguse koosseisu juht Ursula von der Leyen sai Politicolt hinde B-; lätlasest majandusküsimuste juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis C+; digiteemade juhtiv asepresident Margethe Vestager A-; komisjoni asepresident ning välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell hinde C; väärtusteemade asepresident Věra Jourová B+; tervise ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides A-; rohepöörde ja institutsioonidevaheliste suhete juhtiv asepresident Maroš Šefčovič hinde B; kliimavolinik Wopke Hoekstra A-; põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski D-; majandusvolinik Paolo Gentiloni B+; finantsteenuste ja kapitaliturgude volinik Mairead McGuinness B; võrdõigusvolinik Helena Dalli B+; töö ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit B; innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Iliana Ivanova D+; laienemise ja naabrusvolinik Olivér Várhelyi F; rahvusvahelise partnerluse volinik Jutta Urpilainen C-; transpordivolinik Adina Vălean C-; keskkonna, merede ja kalandusvolinik Virginijus Sinkevičius A-; siseturu ja -teenuste volinik Thierry Breton C+; euroopaliku eluviisi propageerimise asepresident Margaritis Schinas B-; demokraatia ja demograafiteemade volinik Dubravka Šuica B+; humanitaarabi- ja kriisijuhtimise teemade volinik Janez Lenarčič B; ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira C; eelarvevolinik Johannes Hahn C; sisevolinik Ylva Johansson A-; justiitsvolinik Didier Reynders hinde C.