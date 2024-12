Rumeenia Euroopa-meelsed parteid säilitasid parlamendis enamuse, kuid ka populistlikud parteid tegid hea tulemuse ning see viitab, et venemeelne parempopulist Călin Georgescu võib saada järgmiseks presidendiks.

Nädala eest peetud presidendivalimiste esimese vooru võitis 23-protsendise toetusega Georgescu. Teiseks tuli paremtsentrist Elena Lasconi. Teine valimisvoor toimub 8. detsembril.

Pühapäeval toimusid veel ka parlamendivalimised ning valimistel saatis edu sotsiaaldemokraate ja parempopuliste.

Peaminister Marcel Ciolacu vasaktsentristlik Sotsiaaldemokraatlik Partei (PSD) kogus ligi 22 protsenti häältest. Parempopulistlik Rumeenia Ühtsuse Liit (AUR) kogus 18 protsenti häältest ning kokku said parempopulistlikud parteid ligi 30 protsenti häältest.

Ciolacu ütles, et 19 miljoni elanikuga riik võib jääda edasi EL-i meelsele kursile.

"See on oluline signaal, mille rumeenlased saatsid poliitilisele klassile. Jätkata riigi arendamist Euroopa rahadega, kuid samal ajal on aeg kaitsta oma identiteeti, rahvuslikke väärtusi ja usku," ütles Marcel Ciolacu.

Valitsuse moodustamiseks peab PSD moodustama koalitsiooni, kuhu võib kuuluda paremtsentristlik Liberaalne Partei (PNL). PNL on ka praegu PSD koalitsioonipartner, jäi valimistel kolmandaks ning kogus 14,3 protsenti häältest.

Presidendivalimiste teise vooru PSD ega ka PNL-i kandidaat ei pääsenud. Georgescuga läheb vastamisi reformimeelse partei USR juht Lasconi, kelle kodupartei kogus viimastel parlamendivalimistel 12 protsenti häältest. Seega presidendivalimiste võitja määravad PSD ja PNL-i valijad.

Politico kirjutab, et Lasconi USR võib aidata moodustada PSD-l valitsuse. Vastutasuks võib Ciolacu toetada Lasconit presidendivalimistel.

Pole veel selge, kas Lasconi tahab teha koostööd peavooluparteidega, kuna Rumeenia traditsioonilisi võimuparteisid kimbutavad korruptsioonisüüdistused.

Lasconi on siiski hoiatanud, et Georgescu võib pilgu pöörata Venemaa suunas ja ütles, et "Moskva pole Rumeenia jaoks kunagi midagi head teinud".