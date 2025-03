Rumeenias toimus valimiseelsete pingete kasvamise taustal suur meeleavaldus

Rumeenia presidendivalimiste kordusvoorud määrati 4. ja 18. maile pärast seda, kui konstitutsioonikohus tühistas detsembris presidendivalimiste esimese vooru tulemused, mis viisid teise vooru EL-meelse tsentristide liidri Elena Lasconi ja üllatusena Vene-meelse Calin Georgescu, kellele valimiseelsetes küsitlustes suurt edu ei ennustatud. Kohtu otsuses viidati luureandmetele, mille kohaselt aitas Georgescul võita Venemaa toetatud massiivne sotsiaalmeediakampaania.

Hääletustulemuste tühistamine on seadnud Rumeenia Euroopa ja USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni vahelise vaidluse keskmesse, kus Washingtoni uued võimud süüdistavad Euroopa riike sõnavabaduse ja poliitiliste oponentide mahasurumises.

Georgescul, kes on eitanud Venemaa sekkumist nagu ka Moskva ise, on keelatud kordusvalimistel osaleda.

Valimiskomisjon kõrvaldas ka teise äärmuslase, kuid kolmas saab kandideerida

Laupäeval keelasid Rumeenia võimud ka teisel äärmuslike vaadetega poliitikul valimistel kandideerimise. Keskvalimisbüroo (BEC) kinnitas laupäeval presidendivalimistele neli kandidaati, lükates tagasi ultranatsionalisti Diana Șoșoacă taotluse.

Valimiskomisjoni avalduses märgiti, et riigi põhiseaduskohus keelas tal juba mullu novembris kandideerida, kuna ta tegi "demokraatlike väärtustega vastuolus olevaid" avaldusi, edastas Briti väljaanne The Guardian.

Valimisbüroo kinnitas aga Rumeenlaste Liidu (AUR) juhi George Simioni kandidatuuri. Pärast Georgescu väljajätmist on ta paremäärmuslaste kõige silmapaistvam tegelane, kes endiselt kandideerib, märkis The Guardian.

Șoșoacă, 49-aastane eurosaadik, kes on tuntud oma Venemaa-meelsete vaadete poolest, postitas pärast valimiskomisjoni otsust sotsiaalmeediasse: "Ma olen tõestus sellest, et me ei ela demokraatias." Ta ütles, et kaebab otsuse edasi.

Neljapäeval oma kandidatuuri esitades kuulutas ta valmisolekut süsteemiga võidelda, taotledes "Euroopa ja Rumeenia taas suureks muutmist", laenates Trumpi termineid.

Șoșoacăt on süüdistatud Kremli-meelse propaganda ja antisemiitlike vaadete levitamises, märkis The Guardian. Ta oli pandeemia ajal Covidi-vastaste meetmete vastu ja 2024. aasta juulis visati ta pärast arutelude valjuhäälset katkestamist Strasbourgis Euroopa Parlamendist välja.

Simioni juhitav liikumine AUR teatas, et Șoșoacă kandidatuuri keelamine kujutab endast täiendavat lööki Rumeenia demokraatiale ning tõsist põhiõiguste ja -vabaduste rikkumist.

Rumeenia on sattunud kaosesse pärast Georgescu üllatuslikku esiletulekut novembris tohutu kampaaniaga sotsiaalmeediakanalis TikToki, mida rikkusid kahtlused Venemaa sekkumises.

Sellele järgnes šokeeriv otsus novembris toimunud valimiste esimese vooru tulemused tühistada ning eelmisel nädalal välistati Georgescu kandideerimine valimistel lõplikult.

Laupäeval kogunesid Euroopa-meelsed ja Ukrainat toetavad rumeenlased Bukaresti meeleavaldusele, kandes EL-i siniseid lippe ning Rumeenia trikoloore. Mõned karjusid Venemaa-vastaseid loosungeid ja kandsid plakateid, mis ütlesid "Ühtsus ja austus – Euroopa annab meile õigused" või "Vabasta oma mõistus - ei Vene tarkusele".

Thousands of people gathered in Bucharest, Romania to declare their solidarity with Europe and Ukraine, and to reject Russia and Trump's attempts to corrupt their democracy. #3E #RomaniaProtests pic.twitter.com/rUds4XjqxS