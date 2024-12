Saarde tuulikupargi laiendus põrkus kohalike müramurele

Saarde valla üheksa tuulikuga tuulepargi pani tööle ettevõte Utilitas Wind aasta tagasi. Firma soovib tuuleparki laiendada ja panna püsti veel kaks kuni kuus tuulikut. Saarde vald on algatanud ka vastava eriplaneeringu.

Sügise hakul selgus aga, et juba töötav tuulepark tekitab häirivat müra ja kogukond on tuulepargi laiendamise vastu.

"Augustikuus hakkasid meil tulema esimesed signaalid selle kohta, et töös olevas Saarde tuulepargis tuleb teatud tuulenurkade all heli, mis häirib läheduses elavaid isikuid ja jõudsime koos arendajaga seisukohale, et on vaja teha seiret täna töötavale tuulepargile enne, kui saame edasi minna eriplaneeringuga ehk siis Saarde tuulepargi laiendusega," rääkis Saarde vallavanem Raivo Ott.

Ott märkis, et mürataseme mõõtmise tellis arendaja ja selle viis eelmisel nädalal läbi terviseamet.

"Tehti madalsagedusmüra mõõtmisi neljal kinnistul, tehti müramõõtmisi 13 kinnistul ja veel on ka toimunud 23 leibkonnaga eraldi vestlused, et mis on need häirivad tegurid seal," selgitas Ott.

Oti sõnul selguvad uuringu tulemused veebruari lõpuks. Seejärel tehakse edasised otsused.

"Märtsis teeme avaliku arutelu rahvaga uuesti kindlasti, kus siis tuuakse välja need tulemused," sõnas vallavanem.