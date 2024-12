Tallinn katsetab tuleval aastal viies koolis nutiseadmete piiramist

"Oleme Tallinna Ülikooliga algatanud analüüsi, et sealt liikuda edasi pilootprojektini, et vähendada laste ja noorte nutiseadmete kasutust eelkõige koolis. Aga soov on jõuda sellega kaugemale, toetada ka kodudes nutiseadmete kasutamise vähenemist," rääkis Tallinna laste ja noorte vaimse tervise tegevuskava juht Ott Oja.

Oja tõi välja, et sellist teaduspõhist lähenemist hetkel veel mujal, kus piirangutega katsetatud on, ei näe.

"Hetkel on Tallinna Ülikooli teadlased koostamas teaduskirjanduse analüüsi, et saaksime teada täpsemalt, mis mujal on päriselt toiminud ja äärmiselt oluline on – mis ei ole toiminud, kuna valdkonnas on palju sellist kõhutunde pealt arvamisi ja tegutsemist. Enamikel inimestel on siin valdkonnas tihti oma veendumused, meil on vaja saada see baas paika, et mis tegelikult toimib," kirjeldas Oja.

"See siht ei ole lauskeelu poole liikuda," täpsustas Oja ja lisas, et oluline on, et tegemist ei oleks lihtsa keeluga, kuna sellest lapsed hiilivad mööda.

"Tasub arvestada, et inimesed on leidlikud, lapsed sealhulgas. Tuleb ka toetada seda, et lapsed saaksid ise ennast paremini reguleerida ja ka seda, et perekonnas oleks see sama enda reguleerimine paremini toetatud," rääkis Oja.

Projekti aluseks olev analüüs valmib jaanuaris ning võimalikud lahendussuunad võivad selguda veebruaris.

Linn plaanib kuni viie kooliga asuda katse jaoks eeltööd tegema juba kevadel, et projekti saaks neis koolides alustada juba järgmisel õppeaastal.

Oja sõnul pole veel otsustatud, mis koolid katses osalevad. "Jagame lähinädalatel koolidele esmast infot, et juhtkonnad saaks kaaluda oma valmisolekut ja huvilised saaksid end pilootprojektiks üles anda," ütles Oja ja lisas, et koolid saavad lõpliku otsuse oma soovi kohta projektis osaleda langetada siis, kui valminud analüüsi põhjal on lahendussuunad paigal.