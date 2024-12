Enefit Power pani Balti elektrijaama taas tööle

Enefit Poweri hinnangul võiks Balti elektrijaam töötada kuni märtsini, kuna talvel on elektri hind kõrgem ja põlevkivijaamal on rohkem võimalusi turule pääseda.

Paralleelselt käivad läbirääkimised keskkonnaametiga, kuidas jaama käivitamisel tekkivaid tolmuheitmeid kontrolli alla saada. Kiirem lahendus on biomassi kasutamine. Tehnilise lahenduse leidmiseks palub Enefit keskkonnaametilt mõneaastast üleminekuaega.

"Meil on tolmuheitmetel erinevad piirmäärad. Me oleme siiamaani olnud nende piirmäärade juures. See on ennekõike saavutatud puit-biomassi kütuse kasutusega. Kuid meil on lisaks, läbirääkimiste ühe osana, lisafiltrite installeerimine Balti elektrijaama ja seda me näeme kolme-nelja aasta perspektiivis. Need piirnormide ületused tekivad käivitamise hetkel, me oleme kogu aeg rääkinud, et see ebastabiilne režiim tekitab heitmeid. Kui see töötab stabiilselt ja kütus, näiteks biokütus, mida me lisame, on puhas ja hea kvaliteediga, siis me ilusti peaksime olema selle piiri peal. Aga on kindlasti olnud ka neid juhtumeid, kus me oleme üle olnud ja et seda ennetada, on vaja mõelda ka tehniliste lahenduste peale," rääkis Enefit Poweri juht Lauri Karp.