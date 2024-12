Läänemets: kliimaseadus vajab veel väga palju muutmist

"Tuleb tõdeda, et siit on väga pikk maa veel edasi minna. Palju tähelepanekuid, mis nii sotsiaaldemokraatide kui ka ettevõtjate ja keskkonnaühenduste poolt on tehtud selle seaduse osas, ei ole veel jõutud sinna sisse arvestada. Seda seadust tuleb meie hinnangul kõvasti muuta," ütles Läänemets ERR-ile.

"Täna me kuulasime ära ministri ettekande, küsisime küsimusi, viitasime sellele, et meie jaoks on ühed või teised olulised asjad veel lahendamata ja tööd tuleb kõvasti teha," lausus Läänemets.

"Selle seadusega on veel kõvasti vaja tööd teha. Kas ta on uus seadus või olemasoleva seaduse muutmine, ma jätaks selle ministeeriumi enda hinnata," ütles Läänemets.

Läänemets ütles, et sotside riigikogu fraktsiooni jaoks oli neljapäeval valitsusele esitletud seadus liiga toores ja fraktsioon kohtub kliimaministriga uuesti tuleva aasta alguses.

Läänemets tõi välja ka küsimused, millele sotsid veel tagasisidet tahavad saada ja mis neile kõige tähtsamad on.

"Esimene küsimus on see, et mismoodi on põhjendatud seniste kliimaeesmärkide täitmisest loobumine ehk siis leevendusmeetmed. Mida see kaasa toob endaga? milline see mõju on? Meil selle kohta täpset arusaamist ei ole," lausus Läänemets.

"Teine küsimus on selles, et kogu kliimamuutus ja ka tegelikult see seadus toob kaasa päris palju muutusi, mis mõjutab ettevõtteid üle Eesti, mis mõjutab inimeste elu üle Eesti. Millised on kohanemismeetmed? Kuidas me toetame seda, et ikkagi meil majandus oleks töökorras ja inimesed saaks hästi ära elatud? Neile küsimustele pole seal piisavalt vastuseid," jätkas ta.

Samuti on Läänemetsa sõnul sotsiaaldemokraatide jaoks oluline puidutööstuse päästeplaani küsimus. "Me teame seda, et meil raiemahud tulevikus niikuinii vähenevad, see tähendab, et meil oleks mõistlik väiksematele raiemahtudele praegu üle minna selliselt, et me toetame puidusektoris lisandväärtuse kasvu ja sellega säilitame tänase SKP ja töökohad. Ja kui meil on väiksem raiemaht, siis on ka meil koormus põllumajandusele ja transpordisektorile väiksem. Me peaks vaatama seda, et me nii tugevat koormust põllumajandusele ja transpordile asetuses, sest see toob omakorda kaasa toiduhindade tõusu," rääkis Läänemets.

Läänemets ei osanud hinnata, millal võiks seadus valitsuse heakskiidu saada.