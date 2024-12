Shell peatab avamere tuuleparkide arendused

Muudatus on osa 2023. aastal käivitatud kogu ettevõtet hõlmavast ümberkorraldustest, mille eesmärk on vähendada firma kulusid. Paljudel juhtudel on see tähendanud aga kulutuste vähendamist vähese CO2-heitega ja taastuvenergia seotud investeeringutelt ning suurendanud kulutusi seoses nafta, gaasi ja biokütustega.

"Kuigi me ei alusta uusi avamere tuuleenergia arendusi, oleme jätkuvalt huvitatud kaubavahetusest, kus äritingimused on vastuvõetavad," ütles ettevõtte pressiesindaja avalduses Reutersile.

Septembris loobus ettevõte nõudluse puudumise tõttu plaanist ehitada Norra läänerannikule vähese süsinikuheitega vesinikutehas. "Me ei ole näinud sinise vesiniku turu realiseerumist ja otsustasime projekti mitte edasi arendada," ütles Shelli pressiesindaja Reutersile.

Shelli toonane teade tuli pärast nafta- ja gaasihiiglase Equinor sarnast sammu, kes teatas, et ei loobub Norra ja Saksamaa vahele torujuhtme ehitamisest, viidates klientide puudumisele ja ebapiisavale regulatiivsele raamistikule. Equinor pidi ehitama vesinikutehaseid, mis võimaldaksid Norral saata Saksamaale kuni 10 gigavatti sinist vesinikku aastas.

"Otsustasime selle algfaasis projekti katkestada. Vesiniku torujuhe ei ole osutunud elujõuliseks. See tähendab ka, et kõrvale jäetakse ka vesiniku tootmise plaanid," ütles Equinori pressiesindaja Reutersile.