Ajaloolaste sõnul peaks Narva lipule tagasi andma õige värvitooni

Ajaloolaste hinnangul on poliitikud Narva lipuvärve meelevaldselt muutnud ja ajaloolise järjepidevuse taastamiseks peaks lipule õige värvitooni tagasi andma. See aga suurendaks veelgi Narva lipu sarnasust Ukraina lipuga. Tihti nähaksegi Narva lipus ümberpööratud Ukraina lippu.

Narva ja Ukraina lipu peamine erinevus on värvide asetuses. Narva lipul on sinine riba all, Ukraina lipul üleval. Kuid tihti seda ei teata ja aeg-ajalt langevad sinikollase värvikombinatsiooni lõksu isegi Narva elanikud.

"Meie kojanaine kevadel panigi selle üles tagurpidi ja see rippus seal umbes nädal aega niimoodi, Ukraina lipuna," meenutas Narva eesti gümnaasiumi töötaja Rene Abramson.

Narva sai oma ametlikud värvid, sinise ja kollase, 16. sajandil Rootsi kuningalt. Lipu tegemiseni jõuti alles eelmise sajandi kolmekümnendatel. Narva esimene lipp elas üle maailmasõja ja okupatsiooni ning on siiani Narva muuseumis hoiul. Kui aga peale taasiseseisvumist ajalooline lipp volikokku kinnitamiseks toodi, selgus, et sinine värv on 60 aastaga rohekaks luitunud ja lisaks kerkis päevakorda Ukraina teema.

"Enne sõda lipu sinine toon oli rohkem taevasinine või rukkilillesinine. Praegu me näeme, et see on rohkem rohekassinine. Üks argumentatsioone (värvitooni muutmisel) oli, et see sarnaneb liiga palju Ukraina lipule. Tõenäoliselt seepärast otsustati võtta kasutusele rohekassinine," lausus Narva muuseumi peavarahoidja Zurab Jänes.

Jänese arvates peaks taevassinise värvi Narva lipule tagasi tooma.

"Et me ikkagi rõhuksime ajaloolisele järjepidevusele. Selle lipuvärvi vahetamine, minu meelest näitab mingil määral kehva mälupoliitikat. See ajalooline sinine tuleks kasutusele võtta," ütles Jänes.

"Kui seda tragöödiat Ukrainas ei toimuks, siis võiks ju seda teha, aga praegu see oleks juba nagu rüvetamine ja Ukraina lipu tagurpidi riputamine ei näeks praeguses valguses ilus välja," leidis Abramson.

Selleks, et Narva lippu Ukraina lipuga segi ei aetaks, võiks Abramsoni arvates lipule vapi lisada, nii nagu ajaloolisel Narva lipul.