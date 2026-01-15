X!

Norstat: 52 protsenti ei pea vajalikuks Ukraina lipu hoidmist avalikkuses

Eesti ja Ukraina lipp Stenbocki majal.
Eesti ja Ukraina lipp Stenbocki majal.
Ukraina lipu alalist hoidmist avalikel hoonetel ei pea enam vajalikuks 52 protsenti täisealistest Eesti kodanikest, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut algatusel uuringufirma Norstat Eesti läbiviidud küsitlusest.

Küsimusele: "Pärast Venemaa-Ukraina sõja algust heisati Eestis paljudele avalikele hoonetele Ukraina lipud. Kas Teie arvates peaks Ukraina lipud hoonetele jääma?" vastas 52 protsenti "Ei pea jääma" või "Pigem ei pea jääma", 40 protsenti vastajatest, et "Pigem peavad jääma" või "Peavad jääma" ning üheksa protsenti vastas "Ei oska öelda".  

Erakondliku eelistuse järgi ei peaks Ukraina lipud avalikele hoonetele jääma 90 protsendi EKRE, 85 protsendi Keskerakonna, 49 protsendi Isamaa, 23 protsendi Parempoolsete, 19 protsendi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja 17 protsendi Reformierakonna toetajate arvates. Lippude hoonetele jäämist toetab 77 protsenti Reformierakonna, 77 protsenti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, 73 protsenti Parempoolsete, 43 protsenti Isamaa, 10 protsenti Keskerakonna, 5,9 protsenti EKRE toetajatest. 

Ukraina lipu hoidmine avalikel hoonetel tõusis tähelepanu alla, kui Viljandi uus linnavalitsus, mille moodustasid Isamaa ja EKRE, otsustas aasta alguses Ukraina lipu linnavalitsuse hoonelt eemaldada ning hiljem heiskas selle uuesti raehoone ees olevasse lipumasti.

Norstati küsitlus viidi läbi 12. – 13.  jaanuarini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.

Toimetaja: Mait Ots

52 protsenti ei pea vajalikuks Ukraina lipu hoidmist avalikkuses

