Sõja 1018. päev: Ukraina hävitas Mustal merel Vene seiresüsteeme

Oluline 7. detsembril kell 20.29:

- Ukraina hävitas Krimmi gaasiplatvormi seiresüsteemid;

- Zelenski: kohtumine Trumpi ja Macroniga oli produktiivne;

- Vene vägede rünnakus Hersoni oblastis sai vigastada 16 inimest;

- Scholz on Trumpiga Ukraina teemal otsesuhtluses;

- Ukraina sai Taanilt teise partii hävitajaid F-16;

Ukraina hävitas Krimmi gaasiplatvormi seiresüsteemid

Ukraina mereväe droonid hävitasid okupeeritud Krimmis Venemaa käes olevatel gaasiplatvormidel seiresüsteemid, teatas mereväe ülem viitseadmiral Oleksii Neižpapa laupäeval.

"Jaht vaenlasele Mustal merel jätkub. Okupandid meie territooriumile ei jää – me saame nad kätte kõikjal," ütles ta Facebooki postituses.

"Merevägi (droonid) andis täpseid lööke Venemaa sihtmärkide pihta," ütles ta.

Hävitatud süsteemide hulka kuulusid Podlet, täiustatud mobiilne radarisüsteem, mis maksab hinnanguliselt umbes viis miljonit dollarit, ja Kasta radar, mille maksumus on hinnanguliselt umbes 30 miljonit dollarit.

Olaf Scholz ja Volodõmor Zelenski Kiievis Autor/allikas: SCANPIX/Ukrinform/SIPA

Zelenski: kohtumine Trumpi ja Macroniga oli produktiivne

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et laupäeval Pariisis toimunud kohtumine USA valitud presidendi Donald Trumpi ja Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga oli hea ja produktiivne.

"Me kõik tahame, et see sõda lõppeks nii pea kui võimalik ja õiglasel viisil. Me rääkisime ukrainlastest, olukorrast lahinguväljal ja lihtsalt rahust," lausus Zelenski.

Scholz: midagi ei otsustata ilma Ukraina rahvata

Reedel rääkis Scholz Funke grupi ajalehtedele: "Ma olen kindel, et suudame välja töötada ühise strateegia Ukraina jaoks. Minu juhtpõhimõte on endiselt, et midagi ei saa otsustada ilma Ukraina rahvale sõnaõigust andmata."

Scholz mainis, et arutab teemat Trumpiga üksikasjalikult ja lisas, et tema meeskond peab otsesuhtlust Trumpi julgeolekunõunikega.

Ukraina on tõusnud keskseks teemaks veebruaris toimuvatel Saksamaa ennetähtaegsetel valimistel pärast Scholzi kolmeparteilise valitsuskoalitsiooni kokkuvarisemist eelmisel kuul.

Visiidil Kiievisse 2. detsembril lubas Scholz tänavu detsembris tarnida relvi 650 miljoni euro väärtuses. Saksamaa kaitseministeeriumi pressiesindaja selgitas, et see on osa 1,4 miljardi euro suurusest paketist, millest teatati juba oktoobris.

Zelenski võib 7. detsembril kohtuda USA valitud presidendi Donald Trumpiga tema Pariisi visiidi ajal, mis tähistab Notre-Dame'i katedraali taasavamist, teatas AFP, viidates anonüümsele kõrgele Ukraina ametnikule.

Vene vägede rünnakus Hersoni oblastis sai vigastada 16 inimest

Vene väed pommitasid Hersoni oblastis elurajoone, vigastada sai 16 inimest, nende sead üks laps, teatasid kohalikud võimud.

Oblasti kuberner Oleksandr Prokudin ütles, et pommitamise alla sattusid mitmed piirkonnad oblastis, sealhulgas Hersoni linn.

Ukraina sai Taanilt teise partii hävitajaid F-16

Ukraina sai Taanilt teise partii hävitajaid F-16, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski tunnustas Telegrami postituses Taanit ja märkis teiste liitlaste vähest pühendumist.

"Esimesed Taanilt saadud hävitajad tulistavad juba alla Vene rakette ning päästavad meie inimesi ja taristut. Nüüd muutub meie õhutõrje veelgi tugevamaks. Kui kõik meie partnerid oleksid nii otsusekindlad, oleks Vene terror olnud võimatu," kirjutas Zelenski, kes kohtub laupäeval Pariisis taastatud Notre Dame´i katedraali taasavamisel maailma liidrite, teiste seas Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1300 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 751 910 (võrdlus eelmise päevaga +1300);

- tankid 9514 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 19 535 (+17);

- suurtükisüsteemid 21 055 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1253 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1022 (+2);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 20 042 (+19);

- tiibraketid 2857 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 30 948 (+49);

- eritehnika 3633 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.