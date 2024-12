TTJA: kõik Kon Tiki kliendid on reisidelt tagasi saabunud

Laupäeval jõudsid Sansibarilt tagasi viimased kliendid, kellele Kon Tiki Reisid OÜ oli müünud pakettreise, kuid kelle reisiteenuste eest ei olnud reisikorraldaja täies ulatuses tasunud.

TTJA kogub endiselt avaldusi tasutud raha tagasi maksmiseks tagatise arvelt, seni on avaldusi laekunud pea 600.

Kon Tiki juhatus teatas 28. novembril, et raske majandusliku olukorra tõttu lõpetab ettevõte tegevuse.

Reisijaid, kellele Kon Tiki Reisid oli müünud pakettreise, kuid kelle reisiteenuste eest ei olnud reisiettevõtja täies ulatuses tasunud, oli kokku 71 ja reisiseltskonnad asusid viies erinevas sihtkohas: Keenias, Malaisias, Dominikaanis, Mehhikos ja Sansibaril, ütles TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Merike Koppel.

"Möödunud nädalal lahti rullunud olukorra lahendamine on olnud keeruline. Riikides, kus asjaajamine ja kultuur on väga erinev, nõuti mitmel juhul kohest tasumist kas majutuse, siselendude või transfeeri eest. See tähendas reisijatele ebamugavusi ja väljaminekuid summas, millega polnud eelnevalt arvestatud, Keenia olukorra näitel isegi inimeste hotellist lahkumise takistamist. Vaatamata kohapeal ilmsiks tulnud probleemidele said kõik reisijad olla reisil kuni reisi lõpuni ning tulla tagasi esialgselt kokku lepitud ajal. Peamine, et tänaseks on kõik koju jõudnud. Täname välisministeeriumi koostöö eest inimeste abistamisel," lausus Koppel.

TTJA kogub reisijatelt avaldusi ära jäänud reisi või selle osa või lunastamata kinkekaardi eest tasutud raha tagasi saamiseks. Laupäevaks oli avaldusi laekunud pea 600.

"Avalduste maht on juba väga suur, tähtaja saabudes vaatame kõik avaldused hoolikalt üle ning kontrollime nende põhjendatust. See võtab paraku aega ning praegu on vara anda hinnanguid, kui palju avaldusi kokku esitatakse ja mis on esitatud nõuete kogusumma. Küll aga saavad kindlasti esmajärjekorras hüvitatud täiendavalt tehtud kulutused nende inimeste puhul, kes viibisid tagatise kasutuselevõtu ajal parasjagu Kon Tiki Reisid OÜ-lt ostetud reisil ning kelle reisiteenuste eest ei oldud täies ulatuses tasutud ja kes pidid seetõttu need lisandunud kulud oma vahenditest tasuma," lausus Koppel.

Avalduse vormi leiab TTJA kodulehelt. Avaldus koos asjakohaste lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt 28. jaanuariks e-posti aadressile [email protected] või tavapostiga Endla 10a, 10122 Tallinn.

TTJA saab hüvitada tagatise arvelt kulud:

reisijate naasmiseks reisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta, kui pakettreisileping sisaldab reisijavedu;

reisijate majutamiseks kuni naasmiseni reisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta;

tagastamaks reisijatele ära jäänud pakettreiside või pakettreiside ära jäänud reisiteenuste eest tasutud reisitasud;

tasumaks reisijatele lunastamata pakettreisi kinkekaartide eest.



Reisiettevõtja Kon Tiki Reisid tagatise kasutamiseks algatati menetlus 28. novembril, kui ettevõtja teavitas TTJA-d, et ei suuda oma maksevõime tõttu täita pakettreisilepingutest ja seotud reisikorraldusteenuste lepingutest tulenevaid kohustusi reisijate ees. TTJA võttis kasutusele reisiettevõtja tagatised kogusummas 860 000 eurot, mille on välja andnud Gar-Bo Försäkring AB.