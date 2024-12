Michal kohtub Kiievis Zelenskiga

Michal ütles, et Eesti sõnum on ühene: Ukraina võit on võit nii Euroopale, Ameerika Ühendriikidele kui kogu demokraatlikule maailmale tervikuna. See tähendab, et vaba maailma üks prioriteetidest peab jätkuvalt olema Ukraina toetamine.

"Ühtegi otsust Ukraina tuleviku kohta ei saa teha ilma nendeta," ütles Michal.

"Venemaa rünnakud on tekitanud märkimisväärset kahju Ukraina energiasüsteemile, mis paraku on mõjutanud kogu riiki tervikuna. Talv tuleb karm ja me peame pakkuma neile igakülgset tuge. Eesti järgmine abisaadetis turbiinide, generaatorite ja trafodega jõuab siia kohale hiljemalt kuu jooksul," rääkis Michal.

Lisaks kohtub Michal Kiievis Ülemraada esimehe Ruslan Stefantšuki, peaminister Denõss Šmõhaliga, digiminister Mõhhailo Fedoroviga, kaitseminister Rustem Umeroviga ja välisminister Andri Sõbihaga ning asetab pärja Ukraina mälestusseina äärde.

Peaministrit saadab Eesti kübervaldkonna äridelegatsioon kümmekonna erineva ettevõttega.

