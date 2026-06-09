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Otse kell 16.10: Põhjala ja Balti peaministrite ning Zelenski pressikonverents

Eesti
Ukraina president Volodõmõr Zelenski, Olena Zelenska, Sirje Karis ja Alar Karis
Ukraina president Volodõmõr Zelenski, Olena Zelenska, Sirje Karis ja Alar Karis Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Teisipäeval võõrustab Eesti peaminister Kristen Michal Tallinnas kaheksa Põhjala ja Balti riigi (NB8) peaministrite kohtumist, millest võtab osa ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.

Eestikeelne pressikonverents:

Ingliskeelne pressikonverents:

Originaalheliga pressikonverents:

Eesti on sel aastal NB8 koostööformaadi eesistuja.

Peaminister Kristen Michali sõnul on Põhjala ja Balti riigid olnud Ukraina ühed kõige järjekindlamad toetajad alates Venemaa täiemahulise agressiooni algusest. NB8 riikide kogutoetus ületab 42 miljardit eurot, mis on elaniku kohta arvestatuna maailma kõige suurem panus. "Mul on hea meel, et meiega liitub Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Ukraina aitamine on Eesti eesistumise üks peamisi eesmärke. Arutame, kuidas tugevdada Ukraina kaitsevõimet, suurendada survet Venemaale ning muuta Euroopa tervikuna turvalisemaks," sõnas Eesti peaminister.

Lisaks Ukrainale keskenduvad NB8 peaministrid konkurentsivõimele, tehisintellekti arengule  ja piirkonna julgeolekule. Kohtumisel on plaanis vastu võtta kaks ühisavaldust: NB8 riikide ühisavaldus ning NB8 riikide ja Ukraina kaitsekoostööd süvendav deklaratsioon.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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