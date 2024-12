Eesti Ekspress: Jaak Roosaare sai kriminaalkahtlustuse

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo Ida talituse juhi Steven Rehelemi sõnul esitas keskkriminaalpolitsei 42-aastasele mehele kahtlustuse tegevusloata majandustegevuses ja tegi neljapäeval kahtlusalusega seotud asukohtades menetlustoiminguid.

Eesti Ekspressi teatel on kahtlustuse saanud isik Jaak Roosaare ja kuriteoteate esitas prokuratuurile finantsinspektsioon.

"Esialgse kahtlustuse kohaselt on kahtlustatav läbi erinevate äriühingute pakkunud finantsteenuseid, mis vajavad finantsinspektsiooni krediidiasutuse tegevusluba," märkis Rehelem.

Lisakommentaare prokuratuur ja politsei ei andnud.

Veel septembris ei näinud finantsinspektsioon endasse puutuvat selles, et Roosaare tegutses ilma finantsteenuse osutamise loata

Finantssuunamudija Roosaare laenas ise ja vahendas aastate jooksul 600 väikeinvestori laene mahus 12 miljonit eurot iduettevõttele Planet 42 ja teenis nende tehingute pealt vähemalt 300 000 eurot. Iduettevõte müüs kasutatud autosid Lõuna-Aafrikas ja Mehhikos inimestele, kes pankade silmis laenukõlblikud polnud.

Ka prokuratuur keeldus septembris kommentaaridest.

Nüüd on mehe äritegevuse suhtes tekkinud kahtlused

Kriminaalmenetlust viib nüüd läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ning juhib majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur. Tegemist on esialgse kahtlustusega, mida kriminaalmenetluses kontrollitakse.

Kuigi mehe äritegevuse suhtes on tekkinud kahtlused, ei tohi teda ega temaga seotud ettevõtteid käsitleda kuriteos süüdistatavatena või süüdi olevatena, rõhutas Rehelem.

Ekspress kirjeldas septembris, kuidas Roosaare avalik rahakaasamine oli süsteemne ja pikaajaline ning seejuures sõlmis ta investorivaenulikke lepinguid. Laenuintressidelt ning muude tasudena teenis Roosaare Planetile sündikaatide koostamise eest mõnisada tuhat eurot.

Pärast viidatud artiklit tekkis avalikkuses surve finantsinspektsioonile, et nad sellise tegevuse suhtes seisukoha võtaksid. Peamine küsimus oli, kas Roosaarel pidanuks oma tegevuseks olema finantsinspektsiooni tegevusluba.

Enamik sündikaatide investoritest on loobunud nõuetest Roosaare ettevõtete vastu, kuna nad liitusid nõuete koondamiseks loodud ettevõttega P42 Recovery OÜ. Viimase üks eestvedajaid on ka Roosaare ise ja seetõttu on kriitikud arvamusel, et Roosaare oli huvide konfliktis, kuna sidus Recoveryga liitumise sellega, et investorid pidid loobuma nõuetest tema äriühingute vastu.

Praeguseks on Planet 42 siinne ärikeha Inclusion OÜ saneerimisel.