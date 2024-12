OTSE kell 9: ELAK arutab Eesti seisukohti 2040. aasta kliimaeesmärgi kohta

Reedel kell 9 algab riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) istung, kuhu teiste seas on kutsutud kliimaminister Yoko Alender selgitama Eesti seisukohti Euroopa Liidu 2040. aasta kliimaeesmärgi kohta. See istungiosa on avalik ning orienteeruvalt kell 9.30 näeb seda otsepildis ERR-i portaalis.