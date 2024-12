Tallinnas toimus lastekodulaste jõululaat

Juba 20. korda toimunud heategevuslik jõululaat Topeltkink on laadaliste jaoks üks aasta oodatumaid sündmusi. Tänavu jahtis müügiõnne enam kui sada last 26 lastekodust üle Eesti.

Ütlemata sarnaste nimedega tüdrukud Mari-Liis ja Liis-Mari on juba kogenud kauplejad. Nemad teavad täpselt, mida kliendid tahavad.

"Tšillimoos ja marineeritud seened on tavaliselt see kõige kiiremini minev kaup. Me üleüldiselt teeme läbi suve seda, et seeni korjame metsast ise ja läbi aasta meisterdame ja teeme, et siis tulla müüma siia," rääkisid tüdrukud.

Laadal teenitud raha läheb noortele endile, nii isiklikuks taskurahaks kui ka suuremate unistuste elluviimiseks.

"Seda raha me kogume, et suvel perekoduga teha reis. Kuskile saarele Eestis või mõnda tuttavat kohta avastada jälle," ütlesid nad.

"Siin on olnud päris mitu sellist noort, kes tegeleb ise ettevõtlusega, nii et see on esimene võimalus ja viis kogeda, mis laadamüük või müügimehe amet on," lausus Tallinna lastekodu juhataja Meelis Kukk.

Teises laadanurgas olid ametiga esimest korda tutvust teinud Uljana, Bogdan ja Zahar, kes juba päris päeva alguses korralikke müüginumbreid näitasid.

Motiveeritud müüjad ei jätnud külmaks ka kliente ja naljalt tühjade kätega laadalt ei lahkutud.