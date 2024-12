Trump lubab USA-s kellakeeramisele lõpu teha

Tava nihutada kella kevadel ühe tunni võrra edasi ja sügisel tunni võrra tagasi, et loomulikku päevavalgust paremini ära kasutada, läheb Trumpi sõnul USA-le palju maksma, vahendas The Telegraph.

"Vabariiklased teevad kõik endast oleneva, et kaotada suveaeg, millel on väike, kuid tugev toetajaskond, kuid see ei peaks nii olema! Suveaeg on meie riigile ebamugav ja väga kulukas," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

Suveajast ehk vööndiajast ühe tunni võrra edasi nihutatud kellaajast loobumine eeldab aga kongressi heakskiitu ning osa Trumpi lähedasi liitlasi on varem toetanud just püsivale suveajale jäämist.

BBC tõi välja, et suveaega kasutab kolmandik maailma riike, sealhulgas suur osa Euroopast.

Need, kes soovivad püsivalt vööndiajale jääda, põhjendavad, et see on tervisele kasulikum ning hommikud on valgemad. Nende väitel võib suveaeg inimeste unegraafikuid häirida. Need, kes soovivad püsivalt suveajale üle minna, väidavad omakorda, et valgemad õhtud vähendaksid kuritegevust, säästaksid energiat ja vähendaksid isegi liiklusõnnetuste arvu, aidates niiviisi elusid säästa.

Mõlema seisukoha toetajate väitel aitaks nende eelistatud võimalus ka majandust edendada.

Esimest korda hakati USA-s kella keerama Esimese maailmasõja ajal 1918. aastal, et kütust säästa. Muudatus oli põllumeeste seas ebapopulaarne ja pärast sõja lõppu see tühistati.

Pärast Teist maailmasõda hakati aga taas kella keerama ning 1966. aastast on see püsivalt jõus olnud, kuigi osariikidel on õigus kellakeeramisest loobuda.