Baltimaad arutasid kellakeeramisest loobumist

Kell. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Läti transpordiministeeriumi teatel arutasid Baltimaade transpordiministrid hiljuti Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kellakeeramisest, vahendas LSM.

Kuigi Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, saab otsuse langetamisel oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht.

Ametist lahkuv Läti transpordiminister Atis Švinka (Progressiivid) rõhutas Baltimaade ühtse lähenemise vajadust. Ta tõi näiteks Läti ja Eesti kaksiklinnad Valka ja Valga, mis ei saaks asuda erinevates ajavööndites.

Läti pooldab uue standardajana püsivat suveaega. Samas juhtis Švinka tähelepanu vajadusele korraldada enne lõpliku otsuse langetamist laiem avalik arutelu.

Ka Eesti ja Leedu asjaomased ministrid nõustuvad põhimõtteliselt sellise lähenemise ja püsivale suveajale üleminekuga.

Transpordiministeerium tõi esile Soome seisukoha olulisuse, kuna Eesti jaoks on tähtis hoida Soomega ühist ajavööndit. Praegu toetab Soome püsivat talveaega.

Euroopa Liidu (EL) tasandil ei ole hooajalise kellakeeramise kaotamises kokkuleppele jõutud ning liikmesriikide seisukohad on endiselt väga erinevad. Läti riiklik seisukoht kellakeeramise lõpetamise asjus kiideti ministrite kabineti istungil heaks 19. veebruaril 2019.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

Baltimaad arutasid kellakeeramisest loobumist

