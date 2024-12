Iisraeli õhurünnak relvalaole Süürias põhjustas seismilise sündmuse

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas, et Iisraeli sõjalennukid andsid õhulööke, mis olid suunatud paljudele objektidele, sealhulgas õhutõrjeüksustele ja maa-maa rakettide ladudele, mis olid kõige tugevamad õhurünnakud Süüria rannikupiirkonnas pärast selliste rünnakute algus 2012. aastal.

Sotsiaalmeediasse postitatud kaadrid näitasid õhurünnakute järel toimunud tohutut plahvatust. Sellele järgnenud teisesed plahvatused viitavad suure hulga hoiustatud relvastusele.

Briti väljaande Daily Mail andmeil viskas Iisrael võimult tõugatud Bashar al-Assadi režiimi vägede moonaladudele "maavärinapommi", millega kaasnenud plahvatus oli nii suur, et see registreeriti maavärinate mõõtmiseks kasutataval Richteri skaalal. Väidetavalt mõõdeti seismiliste andurite järgi selle võimsuseks Richteri skaalal kolm magnituudi.

Impact of the shockwave from the explosion is MIGHTY!pic.twitter.com/qHHBEwuWyW — Laughing Legends (@LaughingLegend0) December 16, 2024

Uurija Richard Cordaro sõnul tuvastas plahvatuse 820 kilomeetri kaugusel Türgi lääneosas Isnikis asuv mõõtejaam. Ta lisas, et signaal oli liikunud umbes kaks korda kiiremini kui tavaline maavärin.

Sotsiaalmeedias ringlevad dramaatilised videod näitasid tohutut eredat sähvatust, millele järgnesid mitmed plahvatused, mis saatsid õhku tohutu seene suitsupilve.

Tartusis asub ka Vene mereväebaas ja laskemoonaladu, mis on üks kahest Vene sõjaväebaasist Süürias. Nõukogude Liit mereväebaasi Tartusi 1971. aastal ning see jäi pärast NSV Liidu lagunemist Venemaa käsutusse. Kuni 2017. aastani oli rajatis klassifitseeritud pigem materiaaltehniliseks tugipunktiks kui baasiks ning see on Venemaa ainus sissepääsupunkt Vahemerele. Keskust kasutati relvastuse ja varustuse tarnimiseks regioonis, kui Venemaa sekkus 2015. aastal Süüria kodusõtta.

Eelmise nädala alguses ütles ÜRO eriesindaja Süürias Geir Pedersen, et Iisraeli õhurünnakud Süürias on "väga murettekitav areng" ja need tuleb peatada.

IIsrael on pärast Assadi võimult tõrjumist asunud hävitama tema režiimi vägede moonaladusid, et need ei satuks võimule tõusnud islamistlik rühmitus Hayat Tahrir al-Sham (HTS) juhitava koalitsiooni valdusesse.